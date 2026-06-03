Ο Βιμ Βέντερς αποσύρει την ταινία «Λάθος Κίνηση» του 1975, επειδή είχε δείξει γυμνή την 13χρονη, τότε, Ναστάζια Κίνσκι

Ο σκηνοθέτης αναγνώρισε πως ήταν λάθος του να παίξει η ανήλικη τότε ηθοποιός σε σκηνή γυμνή, και ζήτησε συγγνώμη

Λάθος Κίνηση» (πρωτότυπος τίτλος: «Falsche Bewegung») από την διανομή λόγω μιας σκηνής στην οποία η ηθοποιός τότε έφηβη, παρουσιάζεται γυμνή.



«Συνειδητοποιώ τώρα ότι η Ναστάζια Κίνσκι θα έπρεπε να είχε προστατευθεί καλύτερα», δήλωσε ο σκηνοθέτης σε ανακοίνωσή του, ζητώντας «συγγνώμη» από την ηθοποιό που είχε ζητήσει την αφαίρεση της σκηνής.



Στη σκηνή, η τότε 13χρονη Γερμανίδα ηθοποιός είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, όπου ένας ενήλικας άνδρας την πλησιάζει.















«Παρόλο που στα 13 μου δεν καταλάβαινα ακόμα πολλά, καταλάβαινα ήδη όμως ότι αυτό δεν ήταν φυσιολογικό», συνέχισε η ηθοποιός.





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Ξεκινάει διάλογος για τις «αμφιλεγόμενες ταινίες του 20ου αιώνα» Το Ίδρυμα Βιμ Βέντερς, το οποίο κατέχει τα δικαιώματα διανομής της ταινίας, θα ξεκινήσει έναν «ευρύ διάλογο» με τα γερμανικά κινηματογραφικά ιδρύματα για να βρεθούν «κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης αμφιλεγόμενων ταινιών του 20ού αιώνα», τόνισε ο Βέντερς σε ανακοίνωσή του όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



«Μόνο όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία —ακόμα κι αν χρειαστεί πολύς χρόνος— και όταν καταφέρουμε να παρουσιάσουμε μια λύση αποδεκτή από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Κίνσκι, θα κάνουμε την ταινία ξανά διαθέσιμη», πρόσθεσε.



Ηγετική φυσιογνωμία του γερμανικού κινηματογράφου, ο Βέντερς, έχει τιμηθεί με βραβεία, όπως τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1984 για την ταινία «Παρίσι, Τέξας» (πρωτότυπος τίτλος: «Paris, Texas»), στην οποία η Ναστάζια Κίνσκι έπαιξε τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο.



Ο Γερμανός σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει την ταινία του του 1975 «(πρωτότυπος τίτλος: «Falsche Bewegung») από την διανομή λόγω μιας σκηνής στην οποία η ηθοποιός Ναστάζια Κίνσκι, δήλωσε ο σκηνοθέτης σε ανακοίνωσή του, ζητώντας «συγγνώμη» από την ηθοποιό που είχε ζητήσει την αφαίρεση της σκηνής.Στη σκηνή, η τότε 13χρονη Γερμανίδα ηθοποιός είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, όπου ένας ενήλικας άνδρας την πλησιάζει.Στα τέλη Μαΐου, η 65χρονη Κίνσκι ανέφερε σε συνέντευξή της στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung ότι προσπαθούσε ανεπιτυχώς εδώ και χρόνια να πείσει τον 80χρονο Βέντερς να κόψει τη σκηνή.«Ήταν η πρώτη μου ταινία, ήταν ο πρώτος μου σκηνοθέτης και δεν με προστάτευσε», είπε.«Παρόλο που στα 13 μου δεν καταλάβαινα ακόμα πολλά, καταλάβαινα ήδη», συνέχισε η ηθοποιός.Το Ίδρυμα Βιμ Βέντερς, το οποίο κατέχει τα δικαιώματα διανομής της ταινίας, θα ξεκινήσει έναν «» με τα γερμανικά κινηματογραφικά ιδρύματα για να βρεθούν «κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης αμφιλεγόμενων ταινιών του 20ού αιώνα», τόνισε ο Βέντερς σε ανακοίνωσή του όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.«Μόνο όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία —ακόμα κι αν χρειαστεί πολύς χρόνος— και όταν καταφέρουμε να παρουσιάσουμε μια λύση αποδεκτή από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Κίνσκι, θα κάνουμε την ταινία ξανά διαθέσιμη», πρόσθεσε.Ηγετική φυσιογνωμία του γερμανικού κινηματογράφου, ο Βέντερς, έχει τιμηθεί με βραβεία, όπως τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1984 για την ταινία «Παρίσι, Τέξας» (πρωτότυπος τίτλος: «Paris, Texas»), στην οποία η Ναστάζια Κίνσκι έπαιξε τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο.

Ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην τελευταία Μπερλινάλε τον Φεβρουάριο, πυροδότησε διαμάχη με τις παρατηρήσεις του ότι ο κινηματογράφος πρέπει «να παράμενει έξω από την πολιτική».



Θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί «πολύ καιρό πριν» λέει ο δικηγόρος της Κίνσκι Η ταινία του Βιμ Βέντερς «Λάθος Κίνηση» (πρωτότυπος τίτλος: «Falsche Bewegung») στην οποία η τότε έφηβη ηθοποίος Ναστάζια Κίνσκι εμφανίζεται γυμνή σε μια σκηνή θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί «πολύ καιρό πριν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος της ηθοποιού, Κρίστιαν Σερτζ, λίγο μετά την ανακοίνωση για απόσυρση της ταινίας από διανομή.



«Λυπάμαι επίσης που αυτό συνέβη μόνο ως αποτέλεσμα της πίεσης του κοινού», τόνισε ο δικηγόρος. Πρόσθεσε ότι «περιμένει να δει» τι συνεπάγεται η «πρόταση για διάλογο» του σκηνοθέτη, δεδομένου ότι η ηθοποιός ζητούσε την αφαίρεση της επίμαχης σκηνής για πάνω από 10 χρόνια.