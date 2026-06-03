Ζουμπκόφ: «Τεράστια πρόκληση η ΑΕΚ, να έχουμε πολλές επιτυχίες μαζί», δείτε βίντεο
SPORTS
Ολεξάντρ Ζουμπκόφ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος

Ζουμπκόφ: «Τεράστια πρόκληση η ΑΕΚ, να έχουμε πολλές επιτυχίες μαζί», δείτε βίντεο

Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ μετά την ανακοίνωσή του από την ΑΕΚ είπε τα πρώτα του λόγια ως ποδοσφαιριστής της Ένωσης μπροστά στον Μάριο Ηλιόπουλο

Ζουμπκόφ: «Τεράστια πρόκληση η ΑΕΚ, να έχουμε πολλές επιτυχίες μαζί», δείτε βίντεο
Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ αποτελεί με κάθε επισημότητα το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ σε αυτή τη καλοκαιρινή περίοδο.

Λίγο μετά την ανακοίνωσή του από την Ένωση, ο Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχτηκε θερμά στην κιτρινόμαυρη οικογένεια τον Ουκρανό εξτρέμ, ενώ με χιουμοριστικό τόνο δήλωσε πως ο ποδοσφαιριστής ήρθε στην Ελλάδα “σαν στρατιωτικό αεροσκάφος”.

Εκείνος με τη σειρά του απάντησε πως ανυπομονεί να γίνει μέρος του συλλόγου και στη συνέχει έδωσε τα χέρια και αγκαλιάστηκε με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.

Τα πρώτα λόγια του Ζουμπκόφ ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ:

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ».

O κ. Μάριος Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ! | AEK F.C.


Photocredits: Δελτίο τύπου ΑΕΚ

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