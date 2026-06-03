Άρης: Τέλος ο Μίλιτσιτς, έρχεται η ανακοίνωση για τον Σπανούλη
SPORTS
Ιγκόρ Μίλιτσιτς Άρης Βασίλης Σπανούλης

Άρης: Τέλος ο Μίλιτσιτς, έρχεται η ανακοίνωση για τον Σπανούλη

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης για τον Κροάτη προπονητή

Άρης: Τέλος ο Μίλιτσιτς, έρχεται η ανακοίνωση για τον Σπανούλη
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Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Άρη με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς και ανοίγει πλέον ο δρόμος για την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη

Η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί τον Κροάτη τεχνικό και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρόσληψη Σπανούλη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης Betsson
«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ευχαριστεί τον Igor Milicic για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται από καρδιάς ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του.

Thank you, coach».
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