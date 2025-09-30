Είναι νωρίς για την απάντηση της Χαμάς, λέει το Κατάρ: «Υποσχέθηκε να εξετάσει υπεύθυνα το σχέδιο του Τραμπ»
Είναι νωρίς για την απάντηση της Χαμάς, λέει το Κατάρ: «Υποσχέθηκε να εξετάσει υπεύθυνα το σχέδιο του Τραμπ»
«Είμαστε αισιόδοξοι, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή μαζί τους» δηλώνει το Κατάρ
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ-Ανσαρί δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Χαμάς υποσχέθηκε να συζητήσει «υπεύθυνα» το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά την παράδοση του σχεδίου σε αντιπροσωπεία στη Ντόχα χθες. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν πρέπει να αναμένεται απάντηση ακόμα.
«Το παραδώσαμε μετά τις 11:30 μ.μ., οπότε είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για απάντηση» δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είμαστε αισιόδοξοι. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή μαζί τους».
