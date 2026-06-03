Νεκρά και τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού που συνετρίβη στην Αγγλία

Εκπρόσωπος του Βασιλικού Ναυτικού δήλωσε: Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης με ελικόπτερο





Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην περιοχή Σάουρτον Ντάουν, κοντά στο Όουκχαμπτον, περίπου στις 03:45 π.μ. (ώρα Βρετανίας), ενώ οι αρχές κήρυξαν το περιστατικό ως μείζον συμβάν.









It is with deep sadness that we can confirm three members of the Royal Navy have died during a helicopter training exercise on Wednesday 3 June near Sourton, Devon. pic.twitter.com/rbPBmHZvOu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 3, 2026





Ο επικεφαλής του Ναυτικού, Σερ Γκουίν Τζένκινς, δήλωσε: «Γνωρίζω ότι αυτή η είδηση θα προκαλέσει μεγάλο σοκ σε ολόκληρη τη ναυτική μας κοινότητα και εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες, τους φίλους και τα αγαπημένα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία».



Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ότι το μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους, ενός ελικοπτέρου τύπου AgustaWestland AW101 Merlin, είχε καταστραφεί.



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Το σημείο της συντριβής βρίσκεται επίσης κοντά στο στρατόπεδο μάχης του Όουκχαμπτον, μια στρατιωτική εγκατάσταση στην άκρη του Ντάρτμουρ που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση πληρωμάτων ελικοπτέρων Merlin της Δύναμης Ελικοπτέρων Καταδρομών.



Σύμφωνα με πληροφορίες του



Το ελικόπτερο Merlin χρησιμοποιείται κυρίως για ανθυποβρυχιακό πόλεμο, αλλά μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί σε αποστολές έρευνας και διάσωσης, μεταφοράς φορτίων και θαλάσσιας επιτήρησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Βασιλικού Ναυτικού.



Τρία στελέχη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στο Ντέβον της Αγγλίας , σύμφωνα με το BBC Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην περιοχή Σάουρτον Ντάουν, κοντά στο Όουκχαμπτον, περίπου στις 03:45 π.μ. (ώρα Βρετανίας), ενώ οι αρχές κήρυξαν το περιστατικό ως μείζον συμβάν.Εκπρόσωπος του Βασιλικού Ναυτικού δήλωσε: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης με ελικόπτερο».Πρόσθεσε: «Οι οικογένειες των στρατιωτικών έχουν ενημερωθεί και ζήτησαν να τους δοθεί χρόνος και ιδιωτικότητα πριν δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι σκέψεις και η συμπαράστασή μας είναι με τις οικογένειες και τους φίλους τους σε αυτή τη θλιβερή στιγμή».Ο επικεφαλής του Ναυτικού, Σερ Γκουίν Τζένκινς, δήλωσε: «Γνωρίζω ότι αυτή η είδηση θα προκαλέσει μεγάλο σοκ σε ολόκληρη τη ναυτική μας κοινότητα και εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες, τους φίλους και τα αγαπημένα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία».Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ότι το μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους, ενός ελικοπτέρου τύπου AgustaWestland AW101 Merlin, είχε καταστραφεί.Στρατιωτικά ελικόπτερα εκπαιδεύονται συχνά στην περιοχή γύρω από το βόρειο Ντάρτμουρ, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις αεροπορικές βάσεις του Βασιλικού Ναυτικού στο Γέοβιλτον του Σόμερσετ και στο Κάλντροουζ της Κορνουάλης.Το σημείο της συντριβής βρίσκεται επίσης κοντά στο στρατόπεδο μάχης του Όουκχαμπτον, μια στρατιωτική εγκατάσταση στην άκρη του Ντάρτμουρ που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση πληρωμάτων ελικοπτέρων Merlin της Δύναμης Ελικοπτέρων Καταδρομών.Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC , το ελικόπτερο είχε βάση τη Ναυτική Αεροπορική Βάση του Γέοβιλτον.Το ελικόπτερο Merlin χρησιμοποιείται κυρίως για ανθυποβρυχιακό πόλεμο, αλλά μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί σε αποστολές έρευνας και διάσωσης, μεταφοράς φορτίων και θαλάσσιας επιτήρησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Βασιλικού Ναυτικού.

Ο δρόμος A386, μεταξύ του A30 στο Σάουρτον Ντάουν και του A3079 στο Φόουλι Κρος του Όουκχαμπτον, έκλεισε περίπου στις 04:30 το πρωί.



Ο A386 άνοιξε ξανά περίπου στις 13:30, ωστόσο η υπηρεσία αυτοκινητοδρόμων της Αγγλίας ανέφερε ότι η έξοδος του ανατολικού ρεύματος του A30 παρέμενε κλειστή.



Το προσωπικό του πρατηρίου εξυπηρέτησης Sourton Cross, που βρίσκεται κοντά στο σημείο της συντριβής, δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις ήταν προσωρινά απρόσιτες.



Από το σημείο του δυστυχήματος, ο δημοσιογράφος του BBC, Richard Green, ανέφερε ότι μίλησε με μάρτυρες οι οποίοι άκουσαν θορύβους που έμοιαζαν με «μηχανική βλάβη» καθώς το ελικόπτερο πετούσε από πάνω τους.



Όπως είπε, η εικόνα στο σημείο ήταν «συγκλονιστική», με συντρίμμια να είναι διάσπαρτα σε ένα χωράφι.



«Ένας μάρτυρας που μίλησα μαζί του περιέγραψε ότι ο ήχος του ελικοπτέρου δεν ήταν φυσιολογικός καθώς περνούσε πάνω από το σπίτι του και ότι παραλίγο να ξεριζώσει τη στέγη του σπιτιού του», δήλωσε στο BBC Radio Devon.



«Είπε ότι ήταν ξεκάθαρο πως το ελικόπτερο αντιμετώπιζε πρόβλημα και ότι ακουγόταν σαν να παρουσίαζε μηχανική βλάβη».



Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, είχε δηλώσει νωρίτερα στη Βουλή των Κοινοτήτων: «Αυτή είναι μια ιδιαίτερα ανησυχητική στιγμή για τις οικογένειες των εμπλεκομένων και περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν το συντομότερο δυνατό.»



Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, James Vaughan, δήλωσε ότι στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το Βασιλικό Ναυτικό και η Civil Aviation Authority.



«Συνεχίζουμε να διερευνούμε τις συνθήκες που οδήγησαν στη συντριβή», πρόσθεσε.



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ντέβον και Σόμερσετ ανακοίνωσε ότι επτά πυροσβεστικά οχήματα από έξι σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός από την Κορνουάλη, στάλθηκαν στο σημείο.



«Αναπτύχθηκαν επίσης αρκετές εξειδικευμένες μονάδες, μεταξύ των οποίων Μονάδα Περιβαλλοντικής Προστασίας, Μονάδα Υποστήριξης Προσωπικού, Μονάδα Διοίκησης και ομάδα Αστικής Έρευνας και Διάσωσης», ανέφερε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.