Το Κουβέιτ κήρυξε ανεπιθύμητους δύο Ιρανούς διπλωμάτες, τους ζήτησε να φύγουν από τη χώρα σε 24 ώρες
Το Κουβέιτ κήρυξε ανεπιθύμητους δύο Ιρανούς διπλωμάτες, τους ζήτησε να φύγουν από τη χώρα σε 24 ώρες
Επίσημη διαμαρτυρία του Κουβέιτ στο Ιράν για τις επιθέσεις με πυραύλους και drones που άφησαν πίσω έναν νεκρό, δεκάδες τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ κήρυξε δύο μέλη της ιρανικής διπλωματικής αποστολής «persona non grata» και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών, σε απάντηση στις «βαριές και αδιάκοπες επιθέσεις» του Ιράν.
Το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επικεφαλής των Ιρανών διπλωματών για να υποβάλει επίσημη διαμαρτυρία για τις επιθετικές ενέργειες της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι η παρουσία των δύο διπλωματών δεν είναι πλέον αποδεκτή στο Κουβέιτ. Οι δύο διπλωμάτες πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 24 ωρών από την ανακοίνωση.
Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των «συνεχιζόμενων, βίαιων και επαναλαμβανόμενων ιρανικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones», οι οποίες ανανεώθηκαν σήμερα στοχεύοντας πολιτικές εγκαταστάσεις και ζωτικής σημασίας υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ.
Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, τον τραυματισμό τουλάχιστον 63 πολιτών, καθώς και υλικές ζημιές σε σημαντικές εγκαταστάσεις και διπλωματικά κτήρια. Το Κουβέιτ χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές ως κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών του διεθνούς δικαίου και της Απόφασης 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι τέτοιες επιθέσεις συνιστούν σοβαρή παραβίαση των διεθνών κανόνων και προειδοποίησε ότι θα υπάρξει αυστηρή απάντηση στις παραβιάσεις της ασφάλειας του Κουβέιτ.
Οι αναχαιτίσεις πραγματοποιήθηκαν πάνω από «αρκετές κατοικημένες περιοχές», με αποτέλεσμα κάποια συντρίμμια να πέσουν στο έδαφος, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου στο X.
Το Υπουργείο Άμυνας κάλεσε τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τις πληγείσες περιοχές για λόγους ασφάλειας και να τηρούν τις οδηγίες των αρχών.
Ο Γενικός Γραμματέας του GCC, Γιασέμ Μοχάμεντ Αλμπανταϊβι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις «αποτυπώνουν την εμμονή του ιρανικού καθεστώτος στην εφαρμογή απορριφθεισών εχθρικών πολιτικών που στοχεύουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την κυριαρχία των κρατών μελών».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ιράν παραβιάζει «το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και όλους τους διεθνείς κανόνες», υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται σθεναρή διεθνής στάση για να τερματιστούν αυτές οι επικίνδυνες και επιθετικές πρακτικές.
Ο Αλμπανταϊβι τόνισε ότι «η ασφάλεια του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας των κρατών του GCC, και ότι τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας στέκονται ενωμένα στην αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων, υποστηρίζοντας πλήρως όλα τα μέτρα και τις διαδικασίες που λαμβάνουν οι δύο χώρες για την υπεράσπιση της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της εδαφικής τους ακεραιότητας».
Το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επικεφαλής των Ιρανών διπλωματών για να υποβάλει επίσημη διαμαρτυρία για τις επιθετικές ενέργειες της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι η παρουσία των δύο διπλωματών δεν είναι πλέον αποδεκτή στο Κουβέιτ. Οι δύο διπλωμάτες πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 24 ωρών από την ανακοίνωση.
Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των «συνεχιζόμενων, βίαιων και επαναλαμβανόμενων ιρανικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones», οι οποίες ανανεώθηκαν σήμερα στοχεύοντας πολιτικές εγκαταστάσεις και ζωτικής σημασίας υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ.
Kuwait International Airport after being hit by the IRGC.— Sentletse 🇿🇦🇷🇺🇵🇸🇱🇧 (@Sentletse) June 3, 2026
The US launched attacks against Qeshm Island from Kuwait.
Both Kuwait and Bahrain were hit in response to these provocations. pic.twitter.com/zgcOXChjYV
Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, τον τραυματισμό τουλάχιστον 63 πολιτών, καθώς και υλικές ζημιές σε σημαντικές εγκαταστάσεις και διπλωματικά κτήρια. Το Κουβέιτ χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές ως κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών του διεθνούς δικαίου και της Απόφασης 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι τέτοιες επιθέσεις συνιστούν σοβαρή παραβίαση των διεθνών κανόνων και προειδοποίησε ότι θα υπάρξει αυστηρή απάντηση στις παραβιάσεις της ασφάλειας του Κουβέιτ.
Kuwait International Airport pic.twitter.com/PWqBRz0FsL— Tehran Times (@TehranTimes79) June 3, 2026
Αναχαιτίστηκαν 13 βαλλιστικοί πύραυλοι και 17 drones από το ΙράνΝωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 13 βαλλιστικούς πυραύλους και 17 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στο κουβεϊτιανό εναέριο χώρο από τα ξημερώματα.
Οι αναχαιτίσεις πραγματοποιήθηκαν πάνω από «αρκετές κατοικημένες περιοχές», με αποτέλεσμα κάποια συντρίμμια να πέσουν στο έδαφος, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου στο X.
Το Υπουργείο Άμυνας κάλεσε τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τις πληγείσες περιοχές για λόγους ασφάλειας και να τηρούν τις οδηγίες των αρχών.
Το Συμβούλιο Συνεργασίας Κόλπου καταδικάζει τις «δειλές» ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και ΜπαχρέινΤο Συμβούλιο Συνεργασίας Κόλπου (GCC) καταδίκασε το Ιράν για τη «συνεχιζόμενη επιθετικότητα» του κατά των κρατών μελών Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντας τις «δειλές επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων» ως «επικίνδυνη και πρωτοφανή κλιμάκωση».
Ο Γενικός Γραμματέας του GCC, Γιασέμ Μοχάμεντ Αλμπανταϊβι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις «αποτυπώνουν την εμμονή του ιρανικού καθεστώτος στην εφαρμογή απορριφθεισών εχθρικών πολιτικών που στοχεύουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την κυριαρχία των κρατών μελών».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ιράν παραβιάζει «το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και όλους τους διεθνείς κανόνες», υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται σθεναρή διεθνής στάση για να τερματιστούν αυτές οι επικίνδυνες και επιθετικές πρακτικές.
Ο Αλμπανταϊβι τόνισε ότι «η ασφάλεια του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας των κρατών του GCC, και ότι τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας στέκονται ενωμένα στην αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων, υποστηρίζοντας πλήρως όλα τα μέτρα και τις διαδικασίες που λαμβάνουν οι δύο χώρες για την υπεράσπιση της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της εδαφικής τους ακεραιότητας».
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