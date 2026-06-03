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Τεράστιες κόκκινες λάμψεις εμφανίστηκαν πάνω από καταιγίδα στο Θιβέτ, το σπάνιο φαινόμενο που εντυπωσίασε, δείτε βίντεο
Τεράστιες κόκκινες λάμψεις εμφανίστηκαν πάνω από καταιγίδα στο Θιβέτ, το σπάνιο φαινόμενο που εντυπωσίασε, δείτε βίντεο
Η επιστημονική εξήγηση για το φαινόμενο
Ένα εντυπωσιακό και ιδιαίτερα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο καταγράφηκε πρόσφατα πάνω από το Θιβέτ, όταν γιγάντιες κόκκινες λάμψεις εμφανίστηκαν πάνω από καταιγίδες, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που θύμιζε σκηνές επιστημονικής φαντασίας.
Πρόκειται για τα λεγόμενα red sprites ή «κόκκινα σπράιτ», μία από τις πιο μυστηριώδεις μορφές ηλεκτρικών εκκενώσεων που παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα της Γης. Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους κεραυνούς, που εκδηλώνονται μέσα στα σύννεφα ή κατευθύνονται προς το έδαφος, τα συγκεκριμένα φαινόμενα εμφανίζονται σε εξαιρετικά μεγάλα υψόμετρα, από 50 έως και 90 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη.
Παρότι η ύπαρξή τους είχε προταθεί θεωρητικά ήδη από τον 19ο αιώνα, τα red sprites επιβεβαιώθηκαν επιστημονικά μόλις το 1989, όταν καταγράφηκαν τυχαία από ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε, έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης, καθώς ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία φαινομένων που είναι γνωστά ως Transient Luminous Events (TLEs), δηλαδή παροδικά φωτεινά φαινόμενα της ανώτερης ατμόσφαιρας.
Τα red sprites διαρκούν μόλις λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την παρατήρησή τους. Συχνά εμφανίζονται με σχήματα που θυμίζουν μέδουσες, δέντρα ή φωτεινά κλαδιά, προσφέροντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα που μπορεί να δημιουργήσει η φύση.
Οι εικόνες από το Θιβέτ έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων και χρηστών του διαδικτύου, καθώς προσφέρουν μια σπάνια ματιά σε ένα από τα πιο αινιγματικά ηλεκτρικά φαινόμενα της ατμόσφαιρας.
Πρόκειται για τα λεγόμενα red sprites ή «κόκκινα σπράιτ», μία από τις πιο μυστηριώδεις μορφές ηλεκτρικών εκκενώσεων που παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα της Γης. Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους κεραυνούς, που εκδηλώνονται μέσα στα σύννεφα ή κατευθύνονται προς το έδαφος, τα συγκεκριμένα φαινόμενα εμφανίζονται σε εξαιρετικά μεγάλα υψόμετρα, από 50 έως και 90 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη.
Οι εντυπωσιακές αυτές κόκκινες λάμψεις δημιουργούνται όταν ιδιαίτερα ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις από καταιγίδες μεταφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας προς τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Η ενέργεια αυτή διεγείρει τα μόρια αζώτου στη μεσόσφαιρα, τα οποία εκπέμπουν το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα που κάνει τα sprites να ξεχωρίζουν.
😲 STUNNING: Extremely Rare Red Sprites Spotted Flashing Over Tibet— RT_India (@RT_India_news) June 2, 2026
They are caused by high levels of electrical activity and form in the upper atmosphere during powerful thunderstorms. pic.twitter.com/KDrTxCNw7K
Παρότι η ύπαρξή τους είχε προταθεί θεωρητικά ήδη από τον 19ο αιώνα, τα red sprites επιβεβαιώθηκαν επιστημονικά μόλις το 1989, όταν καταγράφηκαν τυχαία από ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε, έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης, καθώς ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία φαινομένων που είναι γνωστά ως Transient Luminous Events (TLEs), δηλαδή παροδικά φωτεινά φαινόμενα της ανώτερης ατμόσφαιρας.
Τα red sprites διαρκούν μόλις λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την παρατήρησή τους. Συχνά εμφανίζονται με σχήματα που θυμίζουν μέδουσες, δέντρα ή φωτεινά κλαδιά, προσφέροντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα που μπορεί να δημιουργήσει η φύση.
Οι εικόνες από το Θιβέτ έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων και χρηστών του διαδικτύου, καθώς προσφέρουν μια σπάνια ματιά σε ένα από τα πιο αινιγματικά ηλεκτρικά φαινόμενα της ατμόσφαιρας.
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