IDF: Βρήκαμε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η Χαμάς οργάνωσε και χρηματοδότησε τον στολίσκο προς τη Γάζα
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επικαλούνται επιστολή από το 2021 του τότε επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια
Έγγραφα της Χαμάς για τα οποία υποστηρίζει ότι αποδεικνύουν την άμεση σύνδεση μεταξύ της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης και των ηγετών της Global Sumud Flotilla, ανακοίνωσε ότι έχει στην κατοχή του ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.
Σύμφωνα με τον IDF, η οργάνωση Palestinian Conference for Palestinians Abroad (PCPA), που ιδρύθηκε το 2018, είναι παρακλάδι της Χαμάς στο εξωτερικό και λειτουργεί σαν de facto «πρεσβεία» της τρομοκρατικής οργάνωσης.
Προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα έγγραφο από το 2021 του τότε επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια το οποίο καλεί ρητά τον πρόεδρο της PCPA για ενότητα.
Σε μια δεύτερη επιστολή περιλαμβάνεται ένας λεπτομερής κατάλογο ακτιβιστών της PCPA, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στελεχών της Χαμάς που εμπλέκονται άμεσα στις επιχειρήσεις των νηοπομπών.
Μεταξύ των ονομάτων που επισημαίνει ο IDF είναι ο Ζαχέρ Μπιράουι, επικεφαλής του τομέα της Χαμάς της PCPA στη Βρετανία, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ηγείται των στολίσκων διαμαρτυρίας με προορισμό τη Γάζα για περισσότερα από 15 χρόνια.
Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης ο Σαΐφ Αμπού Κίσκ, πράκτορας της PCPA στην Ισπανία, ο οποίος είναι ταυτόχρονα διευθύνων σύμβουλος της ισπανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Cyber Neptune, η οποία διαθέτει πολλά πλοία που συμμετέχουν στον τρέχοντα στόλο.
«Η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες εντός της Λωρίδας, ενώ η Χαμάς στο εξωτερικό διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις εκτός της Λωρίδας, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης και των προκλήσεων», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. «Αυτά τα έγγραφα αποκαλύπτουν το βάθος του διεθνούς δικτύου της Χαμάς και τον επιχειρησιακό της έλεγχο επί των ατόμων που ηγούνται της νηοπομπής».
Η νηοπομπή, που αριθμεί περίπου 50 σκάφη, συνοδεύεται επί του παρόντος από ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία. Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι προτίθενται να παραδώσουν τη βοήθεια απευθείας στη Γάζα, απορρίπτοντας την πρόταση του Ισραήλ να μεταφέρουν το φορτίο μέσω του Ασκελόν ή της Κύπρου. Παραμένει ασαφές πώς θα εξελιχθεί η αντιπαράθεση όταν τα πλοία πλησιάσουν τα ισραηλινά ύδατα. Το Ισραήλ επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει την άμεση πρόσβαση στην ακτή της Γάζας.
Η νηοπομπή αναμένεται να φτάσει στα ισραηλινά ύδατα τις επόμενες ημέρες.
EXPOSED: Official Hamas documents found in the Gaza Strip - now revealed for the first time - prove Hamas’s direct involvement in the funding and execution of the “Sumud” flotilla to Gaza— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2025
Hamas documents that were discovered in the Gaza Strip, and are being revealed for the… pic.twitter.com/toyJlIXtVL
