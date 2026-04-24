Σας υποσχέθηκα ότι θα αλλάζαμε το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής και αυτό κάνουμε, λέει ο Νετανιάχου
Κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για υπονόμευση της εκεχειρίας - Είχε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την ανακοίνωση παράτασης της εκεχειρίας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της συμφωνίας, τονίζοντας ότι το Ισραήλ διατηρεί πλήρη επιχειρησιακή ελευθερία.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «είχα υποσχεθεί πως θα αλλάξουμε το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής και αυτό ακριβώς κάνουμε».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις τόσο στην εκεχειρία με το Ιράν όσο και σε εκείνη με τον Λίβανο. «Είχα μια εξαιρετική συνομιλία με τον Πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν ισχυρή πίεση στην Τεχεράνη, τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, ενώ τόνισε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό.



Αναφερόμενος στην κατάσταση στον Λίβανο, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία με στόχο την επίτευξη «ιστορικής ειρήνης» μεταξύ των δύο χωρών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Χεζμπολάχ επιχειρεί να την αποτρέψει. «Διατηρούμε πλήρη ελευθερία δράσης απέναντι σε κάθε απειλή, συμπεριλαμβανομένων και νέων κινδύνων. Πλήξαμε στόχους χθες και πλήξαμε και σήμερα. Είμαστε αποφασισμένοι να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια των κατοίκων στον βορρά», δήλωσε.
