Ήβη Αδάμου: Είναι ακόμα έντονα τα συναισθήματά μου μετά την απώλεια της Μαρινέλλας, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη
Έφυγε ένας άνθρωπος και μία ολόκληρη ιστορία στη μουσική, είπε η τραγουδίστρια
Έντονα είναι ακόμα τα συναισθήματα της Ήβης Αδάμου μετά την απώλεια της Μαρινέλλας, με την τραγουδίστρια να αναφέρει πως είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη.
Η Ήβη Αδάμου κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 24 Απριλίου, ρωτήθηκε για το βίντεο που είχε ανεβάσει με τη Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών, να νανουρίζει την κόρη της και δήλωσε πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν πώς αισθάνεται για εκείνη.
Η τραγουδίστρια είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι το βίντεο αυτό τα λέει όλα. Και η αλήθεια επειδή πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματά μου ακόμα μετά απ’ αυτό και είμαι πάρα πάρα πολύ στεναχωρημένη... Είμαι τόσο ευλογημένη που έχω ζήσει μια συνεργασία μαζί της, που ό,τι και να πω, νιώθω ότι τα λόγια δεν θα μπορούν να το περιγράψουν. Οπότε, για εμένα, έφυγε ένας άνθρωπος και μία ολόκληρη ιστορία στη μουσική».
Δείτε το βίντεο
Το βίντεο με τη Μαρινέλλα να νανουρίζει την κόρη της Ήβης Αδάμου
Στη λεζάντα της ανάρτησης που είχε κάνει η Ήβη Αδάμου για να αποχαιρετίσει τη Μαρινέλλα, όπου δημοσίευσε και το βίντεο με το νανούρισμα της κόρης της, έγραφε: «Το μεγαλείο της ψυχής σας και ο σεβασμός, η αγάπη που μου δείξατε είναι για πάντα αποτυπωμένα στην καρδιά μου. Αυτά δεν μου τα παίρνει κανείς. Αυτά κρατάω. Τις στιγμές μας, το πώς ανέμιζαν τα φορέματα μας, πώς έλαμπε το πρόσωπο σας στην σκηνή. Το πόση αγάπη δείξατε σε μένα και στη μικρή Ανατολή μου τότε βρέφος και την έφερνα στις πρόβες. Κι εσείς; Τη νανουρίζατε γλυκά. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα την ευλογία να σας γνωρίσω και να ζήσω όλα αυτά μαζί σας, δίπλα σας. Καλό ταξίδι, σας αγαπάμε πολύ. Πάντα».
Δείτε την ανάρτηση
