Ήβη Αδάμου: Είναι ακόμα έντονα τα συναισθήματά μου μετά την απώλεια της Μαρινέλλας, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη

Στη λεζάντα της ανάρτησης που είχε κάνει η Ήβη Αδάμου για να αποχαιρετίσει τη Μαρινέλλα, όπου δημοσίευσε και το βίντεο με το νανούρισμα της κόρης της, έγραφε: «Το μεγαλείο της ψυχής σας και ο σεβασμός, η αγάπη που μου δείξατε είναι για πάντα αποτυπωμένα στην καρδιά μου. Αυτά δεν μου τα παίρνει κανείς. Αυτά κρατάω. Τις στιγμές μας, το πώς ανέμιζαν τα φορέματα μας, πώς έλαμπε το πρόσωπο σας στην σκηνή. Το πόση αγάπη δείξατε σε μένα και στη μικρή Ανατολή μου τότε βρέφος και την έφερνα στις πρόβες. Κι εσείς; Τη νανουρίζατε γλυκά. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα την ευλογία να σας γνωρίσω και να ζήσω όλα αυτά μαζί σας, δίπλα σας. Καλό ταξίδι, σας αγαπάμε πολύ. Πάντα».