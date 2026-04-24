Χάνει το Roland Garros ο Αλκαράθ λόγω του τραυματισμού του στον καρπό
Κάρλος Αλκαράθ Roland Garros Open Ρώμης

Χάνει το Roland Garros ο Αλκαράθ λόγω του τραυματισμού του στον καρπό

Ο Ισπανός τενίστας, κάτοχος του Grand Slam της Γαλλίας το 2024 και 2025 ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι δε θα κατέβει στη φετινή διοργάνωση

Χάνει το Roland Garros ο Αλκαράθ λόγω του τραυματισμού του στον καρπό
Ο Κάρλος Αλκαράθ ανακοίνωσε ότι δε θα αγωνιστεί στο Roland Garros του 2026 που ξεκινάει σε περίπου ένα μήνα λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε από το τουρνουά της Βαρκελώνης, από το οποίο αποχώρησε. 

Το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) ανακοίνωσε πως δεν θα λάβει μέρος στο Masters της Ρώμης και στο Roland Garros.

Αυτό σημαίνει πως το δεύτερο Grand Slam της σεζόν θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον κάτοχό του και ο τίτλος του θα πάει σε νέα χέρια.

Το ότι δεν θα λάβει μέρος στο γαλλικό τουρνουά αποκάλυψε ο τενίστας μέσω των λογαριασμών του στα social media, τονίζοντας πως οι πρόσφατες εξετάσεις δεν ήταν οι κατάλληλες ώστε ο ίδιος και η ομάδα του να κάνουν αγώνα δρόμου.

Η ανάρτηση του Αλκαράθ

«Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν σήμερα, αποφασίσαμε ότι το πιο συνετό είναι να είμαστε προσεκτικοί και να μην λάβω μέρος στη Ρώμη και στο Roland Garros, εν αναμονή της αξιολόγησης της κατάστασης και της απόφασης για το πότε θα επιστρέψω στο court. Είναι μια δύσκολη στιγμή για μένα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βγούμε από εδώ πιο δυνατοί».

