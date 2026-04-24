56χρονη Βρετανίδα έβαλε τέλος στη ζωή της με υποβοηθούμενη αυτοκτονία: «Ο γιος μου θα καταλάβαινε»

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η ελβετική κλινική Pegasos

Σύμφωνα με τον ελβετικό νόμο, απαγορεύεται η αποκόμιση κέρδους από την υποβοηθούμενη θανάτωση και η Pegasos είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Οι πελάτες καλύπτουν το κόστος των φαρμάκων, των αμοιβών των γιατρών -οι οποίες έχουν ανώτατο όριο, ώστε να μην μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από ό,τι θα κέρδιζαν σε ένα νοσοκομείο- και των εξόδων κηδείας. Ένα μέρος των χρημάτων πηγαίνει επίσης στο ελβετικό κράτος.Η Pegasos επιμένει ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης για υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην κλινική της είναι αυστηρή. Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετείχαν και ψυχίατροι, ενέκρινε την αίτηση της Γουέντι μετά από μήνες αξιολόγησης και αφού εξέτασε το πλήρες ιατρικό της ιστορικό.Ο ιδρυτής της Pegasos, Ruedi Habegger, δήλωσε στη Daily Mail: «Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, αλλιώς δεν πρόκειται για υποβοηθούμενη αυτοκτονία· θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει δολοφονία».