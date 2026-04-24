56χρονη Βρετανίδα έβαλε τέλος στη ζωή της με υποβοηθούμενη αυτοκτονία: «Ο γιος μου θα καταλάβαινε»
Η Γουέντι Ντάφι έχασε τον μοναχογιό της από πνιγμό ενώ έτρωγε πριν τέσσερα χρόνια - «Θα μπορούσα να πέσω από μια γέφυρα ή από ένα πολυώροφο κτίριο αλλά αυτό θα άφηνε όποιον με βρει να το αντιμετωπίζει για το υπόλοιπο της ζωής του», έλεγε πριν ταξιδέψει
Τέλος στη ζωή της με υποβοηθούμενη αυτοκτονία έβαλε σήμερα (24/4) μία 56χρονη Βρετανίδα που δεν μπορούσε να βρει νόημα στη ζωή της μετά τον θάνατο του μικρού της γιου.
Η Γουέντι Ντάφι ξόδεψε τις αποταμιεύσεις της 11.500 ευρώ για να πεθάνει στην κλινική Pegasos, στη Βασιλεία της Ελβετίας. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Γουέντι Ντάφι κατόπιν δικής της επιθυμίας, έλαβε βοήθεια για να πεθάνει στις 24 Απριλίου και ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς περιστατικά και σε πλήρη συμμόρφωση με τις επιθυμίες της», ανέφερε ο Ruedi Habegger, ιδρυτής της Pegasos, σύμφωνα με την Daily Mail.
«Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι ούτε εμείς ούτε κανένας από τους ειδικούς που αξιολόγησαν τη διανοητική της ικανότητα είχαμε καμία αμφιβολία όσον αφορά την πρόθεσή της, την κατανόησή της και την ανεξαρτησία της τόσο στη σκέψη όσο και στη δράση. Από ιστορική άποψη, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, η περίπτωσή της ήταν μια περίπτωση “αυτοκτονίας με πλήρη διανοητική ικανότητα”», συμπλήρωσε.
Η Ντάφι δεν είχε προβλήματα υγείας και θεωρούνταν διανοητικά υγιής πριν πεθάνει. Ωστόσο, έχασε τον μοναχογιό της, Μάρκους, σε ηλικία 23 ετών. Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Μάρκους είχε πνιγεί από ντομάτα που είχε κολλήσει στην τραχεία του ενώ έτρωγε ένα σάντουιτς.
Η Γουέντι επέλεξε να πεθάνει φορώντας ένα από τα μπλουζάκια του γιατί, όπως είπε, «ακόμα μυρίζει». «Θα φύγω με τη Lady Gaga και τον Bruno Mars να τραγουδούν το “Die With A Smile”», έλεγε στην Daily Mail.
«Θέλω να πεθάνω. Θα έχω ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου όταν το κάνω, οπότε παρακαλώ να χαρείτε για μένα. Η ζωή μου, η επιλογή μου», έλεγε η Γουέντι. «Μακάρι να ήταν διαθέσιμο αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε δεν θα χρειαζόταν να πάω στην Ελβετία», ανέφερε.
Επέμενε ότι ο «όμορφος γιος» της, ο Μάρκους, θα καταλάβαινε την απόφασή της. Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε τι θα σκεφτόταν για την απόφασή της να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο, η Γουέντι δήλωσε: «Νομίζω ότι πιθανότατα θα έλεγε “πάρε το σκυλί, μαμά, σύνελθε”, αλλά τελικά θα καταλάβαινε».
Η ίδια ανέφερε πως αποκάλυψε το σχέδιό της επειδή ήθελε να επιστήσει την προσοχή στην «αδικία» που υφίσταται η οικογένειά της από το σημερινό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Θα μπορούσα να πέσω από μια γέφυρα του αυτοκινητόδρομου ή από ένα πολυώροφο κτίριο αλλά αυτό θα άφηνε όποιον με βρει να το αντιμετωπίζει για το υπόλοιπο της ζωής του», δήλωνε.
Αποκάλυψε πως είχε αποπειραθεί να δώσει τέλος στη ζωή της αλλά είχε αναρρώσει. Όσο για την απόφασή της να πάει στην Ελβετία, είχε ενημερώσει τις τέσσερις αδερφές της και τους δύο αδερφούς της, χωρίς να δώσει ακριβή ημερομηνία υπό τον φόβο ότι αν κάποιος πήγαινε μαζί της ενδέχεται να βρισκόταν αντιμέτωπος με δίωξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο τραγικός θάνατος του γιου και η απόφαση για υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Υποβοηθούμενη αυτοκτονίαΣύμφωνα με τον ελβετικό νόμο, απαγορεύεται η αποκόμιση κέρδους από την υποβοηθούμενη θανάτωση και η Pegasos είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Οι πελάτες καλύπτουν το κόστος των φαρμάκων, των αμοιβών των γιατρών -οι οποίες έχουν ανώτατο όριο, ώστε να μην μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από ό,τι θα κέρδιζαν σε ένα νοσοκομείο- και των εξόδων κηδείας. Ένα μέρος των χρημάτων πηγαίνει επίσης στο ελβετικό κράτος.
Η Pegasos επιμένει ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης για υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην κλινική της είναι αυστηρή. Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετείχαν και ψυχίατροι, ενέκρινε την αίτηση της Γουέντι μετά από μήνες αξιολόγησης και αφού εξέτασε το πλήρες ιατρικό της ιστορικό.
Ο ιδρυτής της Pegasos, Ruedi Habegger, δήλωσε στη Daily Mail: «Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, αλλιώς δεν πρόκειται για υποβοηθούμενη αυτοκτονία· θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει δολοφονία».
