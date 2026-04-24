Άφιξη Αραγτσί περιμένουν απόψε στο Ισλαμαμπάντ: «Υψηλή πιθανότητα προόδου» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν βλέπουν οι Πακιστανοί
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε σήμερα με τον Πακιστανό ομόλογό του και τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού - Δεν υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις κινήσεις της αμερικανικής πλευράς

«Υψηλή πιθανότητα σημαντικής προόδου» στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτιμούν πως υπάρχει πηγές της κυβέρνησης του Πακιστάν, καθώς αναμένεται απόψε η άφιξη ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με πακιστανικές κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών ενδέχεται να οδηγηθούν σε ουσιαστική εξέλιξη, εν μέσω εντατικοποίησης των διπλωματικών επαφών στο Ισλαμαμπάντ.

Την άφιξη Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ σήμερα το βράδυ, επιβεβαίωσαν και ιρανικές δημοσιογραφικές πηγές, προσθέτοντας πως στη συνέχεια θα μεταβεί σε Ομάν και Μόσχα

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές.



Το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο αξιωματούχοι αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην περιοχή, την κατάπαυση του πυρός και τις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες στο πλαίσιο της προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Νταρ τόνισε τη σημασία της διατήρησης του διαλόγου, ενώ ο Αραγτσί εξέφρασε την εκτίμησή του για τον «σταθερό και εποικοδομητικό ρόλο διευκόλυνσης» που διαδραματίζει το Πακιστάν.

Παράλληλα, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ο Ιρανός υπουργός είχε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ. Ωστόσο, ούτε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών ούτε το γραφείο Τύπου των ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσαν ή διέψευσαν την πληροφορία, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση από την Ισλαμαμπάντ για επικοινωνία του Αραγτσί με τη στρατιωτική ηγεσία.

Στο μεταξύ, εξακολουθεί να καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή, καθώς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα τουλάχιστον εννέα αμερικανικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στην πόλη, μεταφέροντας εξοπλισμό επικοινωνιών, οχήματα, προσωπικό ασφαλείας και τεχνικούς.
