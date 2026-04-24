Θάλασσα από 20.000 λούτρινα αρκουδάκια στις ΗΠΑ για τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-di16egq86oyp)

Μια συμβολική εγκατάσταση στο National Mall, κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της μεταφοράς και απαγωγής 20.000 ουκρανών παιδιών, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο κόστος του πολέμου.Η δράση, που οργανώθηκε από τις Razom for Ukraine και American Coalition for Ukraine, περιλαμβάνει 20.000 λούτρινα αρκουδάκια τοποθετημένα σε φράχτη, συμβολίζοντας τα παιδιά που, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές και τις επιβεβαιώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, έχουν μεταφερθεί ή «απελαθεί» στη Ρωσία μετά την εισβολή του 2022.Ο αριθμός των ανηλίκων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 19.000, με την εγκατάσταση να λειτουργεί ως δημόσια υπενθύμιση της έκτασης του ζητήματος και ως έκκληση για εντονότερη διεθνή κινητοποίηση. Οι διοργανωτές ζητούν αυστηρότερες κυρώσεις και συντονισμένες ενέργειες για την επιστροφή των παιδιών στις οικογένειές τους.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολιτικοί και ακτιβιστές, καθώς και η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Οξάνα Μαρκάροβα, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο συνεχίζονται οι επιπτώσεις της σύρραξης στους αμάχους.Σύμφωνα με ουκρανικά στοιχεία, πάνω από 2.100 παιδιά έχουν επιστρέψει από το 2023 μέσω εθνικών προσπαθειών υπό τον διαμεσολαβητή Ντμίτρο Λουμπινετς. Ωστόσο, οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι μεγάλος αριθμός παιδιών παραμένει σε ρωσικό έδαφος ή σε κατεχόμενες περιοχές, αντιμετωπίζοντας σημαντικά εμπόδια επαναπατρισμού.Αμερικανοί νομοθέτες, όπως οι Paul Tonko και Jamie Raskin, ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά όσων εμπλέκονται στις μεταφορές αυτές, ενώ διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με συνεχιζόμενες διεθνείς προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης και ελέγχων από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.