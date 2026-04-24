«Δεν προβλέπεται αναστολή συμμετοχής ή αποβολή μέλους» στην ιδρυτική διακήρυξη, λέει το ΝΑΤΟ για την Ισπανία
Δημοσίευμα του Reuters είχε αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να στοχοποιήσουν την Ισπανία λόγω της στάσης της στον πόλεμο με το Ιράν
Το NATO ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για αναστολή ή αποβολή κράτους-μέλους, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να στοχοποιήσουν την Ισπανία λόγω της στάσης της στον πόλεμο με το Ιράν.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι εσωτερικό email του Πενταγώνου πρότεινε πιθανά μέτρα τιμωρίας συμμάχων, οι οποίοι, κατά την εκτίμηση της Ουάσιγκτον, δεν στήριξαν επαρκώς την αμερικανική εκστρατεία.
Στο ίδιο μήνυμα γινόταν επίσης αναφορά στην ανάγκη επανεξέτασης της αμερικανικής στάσης απέναντι στη διεκδίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Φόκλαντ στον νότιο Ατλαντικό, τα οποία διεκδικεί και η Αργεντινή.
Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, μιλώντας στο BBC, τόνισε ότι η ιδρυτική συνθήκη της Συμμαχίας «δεν προβλέπει καμία διαδικασία αναστολής συμμετοχής ή αποβολής μέλους».
Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ απέρριψε το σχετικό δημοσίευμα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνησή του δεν βασίζεται σε ανεπίσημες διαρροές. «Δεν εργαζόμαστε βάσει emails. Εργαζόμαστε με επίσημα έγγραφα και επίσημες θέσεις που λαμβάνονται, εν προκειμένω, από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στους συμμάχους του ΝΑΤΟ για τη στάση τους, κατηγορώντας τους για απροθυμία να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και τους περιορισμούς που επέβαλε στη συνέχεια η Τεχεράνη στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Η Ισπανία έχει αρνηθεί να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικών βάσεων στο έδαφός της για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Στη χώρα λειτουργούν δύο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η βάση Naval Station Rota και η Morón Air Base.
