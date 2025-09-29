Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Μέση Ανατολή: «Δέξου την πρόταση του Τραμπ» πιέζουν τα Εμιράτα τον Νετανιάχου
Μέση Ανατολή: «Δέξου την πρόταση του Τραμπ» πιέζουν τα Εμιράτα τον Νετανιάχου
Η θέση των ΗΑΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα κοινοποιήθηκε στον Νετανιάχου από τον υπουργό Εξωτερικών τους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί την πρόταση ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα κατά τη σημερινή συνάντησή τους και να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters εκπρόσωπος με γνώση του θέματος.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πιο σημαντική αραβική χώρα που ομαλοποίησε τις σχέσεις της με το Ισραήλ στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι η προσάρτηση θα κλείσει την πόρτα σε περαιτέρω ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας.
Η θέση των ΗΑΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα κοινοποιήθηκε στον Νετανιάχου από τον υπουργό Εξωτερικών τους, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαΐντ, σε συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
Το περιεχόμενο των δηλώσεων του Σεΐχη Αμπντουλάχ προς τον Νετανιάχου κατά τη συνάντηση δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.
