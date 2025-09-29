Μέση Ανατολή: «Δέξου την πρόταση του Τραμπ» πιέζουν τα Εμιράτα τον Νετανιάχου

Ειδήσεις σήμερα:

Ταπιέζουν τοννα αποδεχτεί την πρόταση ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑγια τη Γάζα κατά τη σημερινή συνάντησή τους και να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο προσάρτησης της, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters εκπρόσωπος με γνώση του θέματος.Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πιο σημαντική αραβική χώρα που ομαλοποίησε τις σχέσεις της με το Ισραήλ στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησαν τονότι η προσάρτηση θα κλείσει την πόρτα σε περαιτέρω ομαλοποίηση των σχέσεων τουμε αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης τηςΗ θέση των ΗΑΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο τουγια τηκοινοποιήθηκε στον Νετανιάχου από τον υπουργό Εξωτερικών τους,, σε συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.Το περιεχόμενο των δηλώσεων τουπρος τον Νετανιάχου κατά τη συνάντηση δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.