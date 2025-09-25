Η Σλοβενία απαγορεύει την είσοδο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα

Τον Ιούλιο η Σλοβενία είχε απαγορεύσει την είσοδο δύο ακροδεξιών υπουργών, μελών του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου - Θα καταγγείλω αυτούς που θέλουν να δώσουν κράτος στους φονιάδες, δήλωσε ο Νετανιάχου ενόψει της ομιλίας του στον ΟΗΕ