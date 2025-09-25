Η Σλοβενία απαγορεύει την είσοδο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα
Τον Ιούλιο η Σλοβενία είχε απαγορεύσει την είσοδο δύο ακροδεξιών υπουργών, μελών του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου - Θα καταγγείλω αυτούς που θέλουν να δώσουν κράτος στους φονιάδες, δήλωσε ο Νετανιάχου ενόψει της ομιλίας του στον ΟΗΕ
Η Σλοβενία απαγόρευσε σήμερα την είσοδο στο έδαφός της του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.
Η Σλοβενία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνώρισε το περασμένο έτος παλαιστινιακό κράτος, επέβαλε εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ τον Αύγουστο και εισήγαγε απαγόρευση εισαγωγής αγαθών που παράγονται σε κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη.
«Με αυτή την ενέργεια η Σλοβενία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο, στις καθολικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μια διεπόμενη από αρχές και συνέπεια εξωτερική πολιτική», δήλωσε η Νέβα Γκράσιτς, υφυπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τον λογαριασμό της κυβέρνησης στην πλατφόρμα X.
«Η κοινή γνώμη γνωρίζει για τις υπό εξέλιξη διαδικασίες σε βάρος του για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας... Με την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο κράτος του Ισραήλ ότι η Σλοβενία αναμένει συνεπή συμμόρφωση με τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρόσθεσε.
Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση επέβαλε εμπάργκο στις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τη μεταφορά όπλων προς και από το Ισραήλ, δύο εβδομάδες αφότου ανακήρυξε ανεπιθύμητα πρόσωπα (persona non grata) τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς για «γενοκτονικές δηλώσεις» και υποκίνηση στη βία εναντίον των Παλαιστινίων.
Σημειώνεται ότι πλειονότητα των χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου αναγνωρίζει πλέον το κράτος της Παλαιστίνης, μετά τις επίσημες ανακοινώσεις που έκαναν τη Δευτέρα από το βήμα του ΟΗΕ η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του AFP, τουλάχιστον 151 χώρες από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ήδη το κράτος της Παλαιστίνης.
Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε σήμερα τους ηγέτες που αναγνώρισαν πρόσφατα ένα παλαιστινιακό κράτος, πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόκειται να εκφωνήσει αύριο, Παρασκευή, ομιλία ενώπιον της συνόδου της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ θα συναντηθεί επίσης με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
«Στη Γενική Συνέλευση, θα πω την αλήθεια μας - την αλήθεια των πολιτών του Ισραήλ, την αλήθεια των (ισραηλινών) στρατιωτών, την αλήθεια του έθνους μας», δήλωσε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν πριν αναχωρήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.
«Θα καταγγείλω αυτούς τους ηγέτες που, αντί να καταδικάσουν τους φονιάδες, τους βιαστές, αυτούς που έκαψαν παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα Κράτος στην καρδιά της Γης του Ισραήλ», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το Νοέμβριο 2024 ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο ερχομός ενός παλαιστινιακού κράτους «δεν πρόκειται να συμβεί».
Χθες, Τετάρτη, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει πως το πρόσφατο κύμα αναγνωρίσεων ενός παλαιστινιακού κράτους, μεταξύ άλλων και από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, «δεν δεσμεύει σε τίποτα το Ισραήλ» και χαρακτήρισε αυτή την απόφαση «επαίσχυντη συνθηκολόγηση ορισμένων ηγετών μπροστά στην παλαιστινιακή τρομοκρατία».
