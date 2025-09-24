Συνέλαβαν άνδρα για την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Χίθροου
Η επίθεση είχε στόχο την εταιρεία Collins Aerospace και προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στα συστήματα check-in και επιβίβασης, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Στη σύλληψη ενός άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών προχώρησε η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), σε σχέση με την κυβερνοεπίθεση που έπληξε το αεροδρόμιο του Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο άνδρας συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ την Τρίτη, κατηγορούμενος για παραβιάσεις του Computer Misuse Act, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η επίθεση είχε στόχο την εταιρεία Collins Aerospace και προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στα συστήματα check-in και επιβίβασης, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της NCA, Πολ Φόστερ, επικεφαλής της Εθνικής Μονάδας Κυβερνοεγκλήματος, τόνισε: «Αν και η σύλληψη αυτή είναι ένα θετικό βήμα, η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και συνεχίζεται. Το κυβερνοέγκλημα παραμένει μια επίμονη παγκόσμια απειλή που συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές αναταράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μαζί με τους εγχώριους και διεθνείς εταίρους μας, η NCA είναι δεσμευμένη να μειώσει αυτήν την απειλή προκειμένου να προστατεύσει το βρετανικό κοινό».

Οι Αρχές εξετάζουν περαιτέρω τις συνθήκες της επίθεσης και τον πιθανό βαθμό εμπλοκής του συλληφθέντος.

Η κυβερνοεπίθεση

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, κατέβασε τα συστήματα check-in και επιβίβασης σε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, δημιουργώντας ακυρώσεις, μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές πολλών ωρών στις αίθουσες αναχωρήσεων. Αντίστοιχα προβλήματα ανέφεραν το αεροδρόμιο των Βρυξελλών και εκείνο του Βερολίνου.



Εικόνες από το Χίθροου έδειχναν ταξιδιώτες να περιμένουν εγκλωβισμένοι σε τεράστιες ουρές, υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα κάρτες επιβίβασης και αποσκευές στοιβαγμένες, αφού το ηλεκτρονικό σύστημα αδυνατούσε να τις καταγράψει. Η Collins Aerospace, που ανήκει στον αμερικανικό όμιλο RTX (πρώην Raytheon Technologies), ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία αφορά αποκλειστικά τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διαχείριση των αποσκευών. Ωστόσο, όπως μετέδωσε η Daily Mail, το χάος στα αεροδρόμια συνεχίστηκε για ώρες, καθώς η εξυπηρέτηση των επιβατών έγινε με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

