Συνέλαβαν άνδρα για την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Χίθροου

Η κυβερνοεπίθεση

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, κατέβασε τα

και επιβίβασης σε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, δημιουργώντας ακυρώσεις, μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές πολλών ωρών στις

. Αντίστοιχα προβλήματα ανέφεραν το αεροδρόμιο των

και εκείνο του

.

Εικόνες από το Χίθροου

έδειχναν

ταξιδιώτες να περιμένουν εγκλωβισμένοι σε τεράστιες ουρές, υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα κάρτες επιβίβασης και αποσκευές στοιβαγμένες, αφού το ηλεκτρονικό σύστημα αδυνατούσε να τις καταγράψει. Η

, που ανήκει στον αμερικανικό όμιλο

(πρώην Raytheon Technologies), ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία αφορά αποκλειστικά τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διαχείριση των αποσκευών. Ωστόσο, όπως

μετέδωσε

η Daily Mail, το χάος στα αεροδρόμια

συνεχίστηκε για ώρες

, καθώς η εξυπηρέτηση των επιβατών έγινε με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

