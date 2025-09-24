Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Παρεμβολές στο GPS πάνω από το Καλίνιγκραντ σε στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας στη Λιθουανία
Tην 1η Σεπτεμβρίου παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε με αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν με τον πιλότο, τότε, να κάνει προσγείωση στη Βουλγαρία χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες
Άλλο ένα επεισόδιο με παρεμβολές σε GPS αεροσκάφους που μετέφερε ευρωπαίο αξιωματούχο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης με θύμα αυτή τη φορά την υπουργό Άμυνας της Ισπανίας.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης η παρεμβολή καταγράφηκε ενώ το αεροσκάφος A330 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ισπανίας βρισκόταν πάνω από το Καλίνιγκριναντ.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της Ισπανίδας υπουργού Άμυνας, Μαργκαρίτα Ρόμπλες, στη Λιθουανία.
Κατά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η παρεμβολή δεν είχε αποτέλεσμα καθώς το GPS του αεροσκάφους που μετέφερε τη Ρόμπλες λαμβάνει δεδομένα από στρατιωτικό δορυφόρο.
Υπενθυμίζεται ότι την 1η Σεπτεμβρίου παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε με αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον πιλότο, τότε, να κάνει προσγείωση στη Βουλγαρία χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες.
Αν και η ΕΕ τότε είχε «δείξει» τη Ρωσία, το Κρεμλίνο είχε απορρίψει τις κατηγορίες.
Μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους που μετέφερε την υπουργό Άμυνας της Ισπανίας υποστήριξε, πάντως, ότι τέτοια περιστατικά είναι συνηθισμένα σε πτήσεις - στρατιωτικές και πολιτικές - πάνω από το Καλίνιγκραντ.
