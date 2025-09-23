Μελόνι: Η Ρώμη θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μόνο αφού απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι
Μελόνι: Η Ρώμη θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μόνο αφού απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι

«Δεν τάσσομαι κατά της αναγνώρισης της Παλαιστίνης, αλλά θα πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Η Ιταλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μόνο εφόσον απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και αποκλειστεί η Χαμάς από οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Δεν τάσσομαι κατά της αναγνώρισης της Παλαιστίνης, αλλά θα πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες», είπε στους δημοσιογράφους, ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνησή της θα υποβάλει ένα ψήφισμα στο κοινοβούλιο για το θέμα αυτό.

Από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Μελόνι είπε επίσης ότι η διεθνής πίεση θα πρέπει να ασκείται στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ, επιρρίπτοντας στην οργάνωση την ευθύνη για την έναρξη του πολέμου και υποστηρίζοντας ότι μπλοκάρει τον τερματισμό του καθώς αρνείται να παραδώσει τους ομήρους.

