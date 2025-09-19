ΜΚΟ κατηγορεί για διακίνηση μεταναστών την κυβέρνηση της Τρίπολης - Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που παρουσίασε

Καταγγελία σε βάρος της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη ότι εμπλέκεται στη διακίνηση μεταναστών έκανε στα ιταλικά δικαστήρια η ΜΚΟ Mediterranea Saving Humans παρουσιάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από δύο περιστατικά που σημειώθηκαν τον περασμένο Αύγουστο.
«Αυτή τη φορά υπάρχουν βίντεο και φωτογραφικές αποδείξεις που δεν μπορούν να συγκαλυφθούν: οι Λίβυοι διακινητές που έριξαν βίαια δέκα νεαρούς πρόσφυγες στην ανοιχτή θάλασσα, ακριβώς μπροστά από το σκάφος διάσωσης, αφού τους κράτησαν σε στρατόπεδα κράτησης, ανήκουν στον επίσημο στρατιωτικό μηχανισμό της Τρίπολης. Το γνωρίζαμε πάντα αυτό, αλλά τώρα τους έχουμε βιντεοσκοπήσει, τους έχουμε φωτογραφήσει, έχουμε εντοπίσει την ταυτότητά τους. Ξέρουμε ποιοι είναι», ανέφερε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.
Οι πρώτες φωτογραφίες προέρχονται από περιστατικό που συνέβη στις 18 Αυγούστου και δείχνουν άνδρες σε λιβυκά περιπολικά σκάφη με κουκούλες και στολές που, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, φέρουν τα διακριτικά του 80ου Τάγματος Ειδικών Επιχειρήσεων της 111ης Ταξιαρχίας – μιας πολιτοφυλακής υπό την ηγεσία του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας της Λιβύης, Αμπντούλ Σαλάμ Αλ-Ζούμπι.
Δύο ημέρες αργότερα σε βίντεο καταγράφηκαν Κούρδοι από το Ιράκ να βρίσκονται στο νερό, «αφού τους έσπρωξαν στη θάλασσα, σύμφωνα με μάρτυρες που βρίσκονταν στο σκάφος της ΜΚΟ. Καθώς το σκάφος από το οποίο έπεσαν στη θάλασσα απομακρύνεται, φωτίζεται από τους φακούς των διασωστών και φαίνεται ότι έχει το ίδιο ακανόνιστο χρώμα μεταξύ των μαύρων πλευρών και του λευκού κύτους του, όπως το σκάφος που είδαμε στις 18 του μήνα» αναφέρει η Mediterranea Saving Humans.
‼️During the latest mission of our ship #Mediterranea, we gathered evidence that military units of the Tripoli government, supported by Italy, are directly involved in human trafficking, murders and other crimes at sea.‼️
Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι Κούρδοι που περισυνελέγησαν σώοι είπαν στα μέλη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ότι λίγες ώρες νωρίτερα του είχαν συγκεντρώσει σε κέντρο κράτησης στη Λιβύη ενώ ισχυρίστηκαν ότι άλλα 4 άτομα που φοβήθηκαν ότι επρόκειτο για παγίδα αρνήθηκαν να πάνε μαζί τους και τους σκότωσαν.
Οι φωτογραφίες, τα βίντεο και μια λεπτομερής καταγραφή των όσων συνέβησαν έχουν σταλεί από τη ΜΚΟ στην εισαγγελία του Τράπανι στη Σικελία και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
📢 I trafficanti di esseri umani, che prima hanno minacciato la nave #Mediterranea e poi hanno gettato in acqua dieci ragazzi, da noi soccorsi il 21 agosto scorso, sono militari al servizio del governo di Tripoli e con solidi legami con il governo italiano. Leggi 1/2 pic.twitter.com/rN9mF1QEUS
Όπως σημειώνει ο Guardian, oι πολιτοφυλακές της Λιβύης περιπολούν στη Μεσόγειο μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης της Τρίπολης με την Ιταλία τον Φεβρουάριο του 2017, η οποία της έδωσε το δικαίωμα να επιστρέφει με τη βία τους μετανάστες που αναχαιτίζει στα ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας.
Η συμφωνία, η οποία προέβλεπε την παροχή κεφαλαίων και εξοπλισμού από την Ιταλία, συνήφθη από τον Μάρκο Μινίτι, πρώην υπουργό Εσωτερικών του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η ροή των μεταναστών.
Στις 4 Σεπτεμβρίου, ο αναπλρωτής υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης της Τρίπολης Αλ-Ζούμπι συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Πιαντεντόσι, ο οποίος σε επίσημη δήλωση εξήρε την «αποδοτική συνεργασία» της Ιταλίας με τη λιβυκή κυβέρνηση.
Ο Λούκα Κασαρίνο, συνιδρυτής της Mediterranea, είπε στη βρετανική εφημερίδα ότι τα βίντεο, οι φωτογραφίες και οι μαρτυρίες των διασωθέντων «αποδεικνύουν ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι των ιταλικών κονδυλίων είναι οι διακινητές ανθρώπων».