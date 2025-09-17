Ο Τραμπ παραβίασε το πρωτόκολλο κατά την επίσκεψή του στο Κάστρο του Γουίνσδορ



Τι φόρεσαν οι Κέιτ, Καμίλα και Μελάνια

Στη συνέχεια, η βασιλική οικογένεια και ο Ντόναλντ με τη Μελάνια Τραμπ συμμετείχαν σε πομπή με άμαξες μέσα στο κτήμα του Γουίνδσορ, συνοδευόμενοι από 120 άλογα και 1.300 μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, της Βασιλικής Φρουράς, των Πεζοναυτών και της RAF.Μάλιστα, ακούσυτηκαν και 41 κανονιοβολισμοί από όπλα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τελετές που έχουν γίνει για επίσκεψη αρχηγού κράτους στη Βρετανία.Η βασίλισσαφόρεσε έντονο μπλε φόρεμα με ταιριαστό παλτό και καπέλο, ενώ η πριγκίπισσαεπέλεξε φόρεμα Emilia Wickstead, το οποίο ολοκλήρωσε με ένα καπέλο Jane Taylor. Παράλληλα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας τίμησε τη μνήμη της πριγκίπισσαςφορώντας την καρφίτσα της.Από την άλλη, ηφόρεσε δημιουργία Christian Dior Haute Couture και ολοκλήρωσε το σύνολό της με άλλο ένα εντυπωσιακό καπέλο, σε χρώμα σκούρου μωβ.Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,έφτασε στο κτήμα του Γουίνσδορ με αυτοκίνητο πριν από την άφιξη του Τραμπ.