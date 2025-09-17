Ο Τραμπ παραβίασε το πρωτόκολλο κατά την επίσκεψή του στο Κάστρο του Γουίνσδορ
Ο Τραμπ παραβίασε το πρωτόκολλο κατά την επίσκεψή του στο Κάστρο του Γουίνσδορ
«Είσαι πανέμορφη», είπε ο Τραμπ στην πριγκίπισσα Κέιτ - Δείτε φωτογραφίες
Ο βασιλιάς Kάρολος Γ’, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ υποδέχτηκαν σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια στη Βρετανία, με την έναρξη της ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ.
Ωστόσο, τα βρετανικά δημοσιεύματα έσπευσαν να εστιάσουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έσπασαν το βασιλικό πρωτόκολλο αμέσως μόλις έφτασαν στο κάστρο του Γούινσδορ.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Τραμπ προσγειώθηκε με το ελικόπτερο Marine One στον κήπο Walled Garden του κτήματος Γουίνσδορ – 21 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξής του, που ήταν στις 11: 55 - επομένως, το πρόγραμμα καθυστέρησε ελαφρώς.
Τελικά στις ο Αμερικανός πρόεδρος κατέφτασε με την Μελάνια Τραμπ και η άφιξή τους γιορτάστηκε με μουσική από την Βασιλική Φρουρά του Ιππικού (Household Cavalry), που φορούσε επίσημη στολή σχεδιασμένη τον 17ο αιώνα και φτιαγμένη από καθαρό χρυσό νήμα.
Μόλις ο Τραμπ χαιρέτησε την πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ υποδέχθηκαν πρώτοι τον Αμερικανό πρόεδρο και σύμφωνα με έναν αναγνώστη χειλιών, εκείνος είπε στην Κέιτ τη φράση : «Είσαι πανέμορφη».
Στη συνέχεια οι τέσσερίς τους περπάτησαν προς το Victoria House, όπου συνάντησαν τον βασιλιά και τη βασίλισσα.
Και σε εκείνο το σημείο, ο Αμερικανός πρόεδρος παραβίασε το πρωτόκολλο για δεύτερη φορά, καθώς τόσο εκείνος όσο και η Μελάνια αντάλλαξαν χειραψίες με τον Κάρολο και την Καμίλα, αλλά κανένας από τους δύο δεν έκανε βαθιά υπόκλιση, ως είθισται.
Αν και η ενέργεια αυτή είναι επίσημα αντίθετη με το πρωτόκολλο, ένας βασιλικός εμπειρογνώμονας εξήγησε στο βρετανικό μέσο Express ότι η βασιλική οικογένεια δεν προσβάλλεται από μία τέτοια χειρονομία – στην οποία έχουν προχωρήσει και άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ.
Δεν υποκλίθηκαν στο βασιλικό ζεύγος
Και σε εκείνο το σημείο, ο Αμερικανός πρόεδρος παραβίασε το πρωτόκολλο για δεύτερη φορά, καθώς τόσο εκείνος όσο και η Μελάνια αντάλλαξαν χειραψίες με τον Κάρολο και την Καμίλα, αλλά κανένας από τους δύο δεν έκανε βαθιά υπόκλιση, ως είθισται.
Αν και η ενέργεια αυτή είναι επίσημα αντίθετη με το πρωτόκολλο, ένας βασιλικός εμπειρογνώμονας εξήγησε στο βρετανικό μέσο Express ότι η βασιλική οικογένεια δεν προσβάλλεται από μία τέτοια χειρονομία – στην οποία έχουν προχωρήσει και άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ.
Donald Trump is supposed to walk behind King Charles, but instead King Charles trails along like the pointless little accessory he is to Donald Trump's fascism.pic.twitter.com/7F4zHaNANq— BladeoftheSun (@BladeoftheS) September 17, 2025
Στη συνέχεια, η βασιλική οικογένεια και ο Ντόναλντ με τη Μελάνια Τραμπ συμμετείχαν σε πομπή με άμαξες μέσα στο κτήμα του Γουίνδσορ, συνοδευόμενοι από 120 άλογα και 1.300 μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, της Βασιλικής Φρουράς, των Πεζοναυτών και της RAF.
Μάλιστα, ακούσυτηκαν και 41 κανονιοβολισμοί από όπλα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τελετές που έχουν γίνει για επίσκεψη αρχηγού κράτους στη Βρετανία.
Η βασίλισσα Καμίλα φόρεσε έντονο μπλε φόρεμα με ταιριαστό παλτό και καπέλο, ενώ η πριγκίπισσα Κέιτ επέλεξε φόρεμα Emilia Wickstead, το οποίο ολοκλήρωσε με ένα καπέλο Jane Taylor. Παράλληλα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας τίμησε τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα φορώντας την καρφίτσα της.
Από την άλλη, η Μελάνια φόρεσε δημιουργία Christian Dior Haute Couture και ολοκλήρωσε το σύνολό της με άλλο ένα εντυπωσιακό καπέλο, σε χρώμα σκούρου μωβ.
Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε στο κτήμα του Γουίνσδορ με αυτοκίνητο πριν από την άφιξη του Τραμπ.
