Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 7 επαρχίες του Ισημερινού μετά από αποκλεισμούς δρόμων από διαδηλωτές

«Δεν είχα ξαναδεί ποτέ τόσο κόσμο στον δρόμο. Οι πάντες έχουν καταλάβει (...) πως αν μολυνθεί το νερό, δεν θα έχουμε τίποτα να πιούμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ερνάν Μπράβο, 73χρονος συνταξιούχος.Η Κουένκα «έστειλε μήνυμα στον κόσμο όλο πως πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση», αλλιώς «θα ξημερώσει μια μέρα που ένα γραμμάριο χρυσού κι ένα βαρέλι πετρελαίου θα κοστίζουν λιγότερο από ένα λίτρο νερού», τόνισε ο δήμαρχος.