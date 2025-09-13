Η Δανία θα επενδύσει 8 δισ. ευρώ για την αντιαεροπορική της άμυνα
Δανία Αντιαεροπορικός θόλος

Η Δανία θα επενδύσει 8 δισ. ευρώ για την αντιαεροπορική της άμυνα

Η χώρα κοπεύει να αποκτήσει συνολικά οκτώ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς

Η Δανία θα επενδύσει 8 δισ. ευρώ για την αντιαεροπορική της άμυνα
Να ενισχύσει σημαντικά την αντιαεροπορική της άμυνα με επενδύσεις-ρεκόρ φιλοδοξεί η Δανία, όπως έκανε γνωστό την Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η Κοπεγχγη σχεδιάζει την απόκτηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας με εκτιμώμενη αξία περίπου στα 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση για την ανασυγκρότηση των συστημάτων άμυνας της Δανίας μέχρι σήμερα», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια καθιστά την αντιαεροπορική άμυνα «απόλυτη προτεραιότητα» για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πόουλσεν.

«Η εμπειρία από την Ουκρανία δείχνει ότι τα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία του άμαχου πληθυσμού από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

Η Δανία σκοπεύει να αποκτήσει συνολικά οκτώ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς. Εξετάζει μεταξύ άλλων το γερμανικό σύστημα IRIS-T, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία. Τα πρώτα εξ αυτών αναμένεται να αναπτυχθούν στη Δανία μέχρι το τέλος της χρονιάς.


