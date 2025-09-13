Η Δανία θα επενδύσει 8 δισ. ευρώ για την αντιαεροπορική της άμυνα

Να ενισχύσει σημαντικά την αντιαεροπορική της άμυνα με επενδύσεις-ρεκόρ φιλοδοξεί η Δανία, όπως έκανε γνωστό την Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της χώρας.Η Κοπεγχγη σχεδιάζει την απόκτηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας με εκτιμώμενη αξία περίπου στα 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.«Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση για την ανασυγκρότηση των συστημάτων άμυνας της Δανίας μέχρι σήμερα», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια καθιστά την αντιαεροπορική άμυνα «απόλυτη προτεραιότητα» για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πόουλσεν.«Η εμπειρία από την Ουκρανία δείχνει ότι τα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία του άμαχου πληθυσμού από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις», πρόσθεσε.Η Δανία σκοπεύει να αποκτήσει συνολικά οκτώ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς. Εξετάζει μεταξύ άλλων το γερμανικό σύστημα IRIS-T, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία. Τα πρώτα εξ αυτών αναμένεται να αναπτυχθούν στη Δανία μέχρι το τέλος της χρονιάς.