Η Jerusalem Post γράφει για επιστολή παραίτησης του Πεζεσκιάν προς τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, διαψεύδει η Τεχεράνη

Το δημοσίευμα επικαλείται το ιρανικό αντικαθεστωτικό μέσο Iran International, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Ιράν αντιτίθεται στην ανάληψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης μεγάλου μέρους της διοίκησης της χώρας