Η Jerusalem Post γράφει για επιστολή παραίτησης του Πεζεσκιάν προς τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, διαψεύδει η Τεχεράνη
Το δημοσίευμα επικαλείται το ιρανικό αντικαθεστωτικό μέσο Iran International, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Ιράν αντιτίθεται στην ανάληψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης μεγάλου μέρους της διοίκησης της χώρας
Η σύγκρουση Ισραήλ και Ιράν δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά συνεχίζεται και στα μέσα ενημέρωσης.
Ειδικότερα, σε δημοσίευμά της η Jerusalem Post -επικαλούμενη ιρανικό αντικαθεστωτικό μέσο και συγκεκριμένα το Iran International- αναφέρει ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, φέρεται να απέστειλε επιστολή παραίτησης στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει.
Σύμφωνα με ανώνυμο αξιωματούχο που επικαλείται το μέσο, στην επιστολή ο Πεζεσκιάν υποστηρίζει ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έχει ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο μεγάλου μέρους της κρατικής διοίκησης, ενώ ο ίδιος και άλλα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη έχουν αποκλειστεί από κρίσιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Ιρανός πρόεδρος επισημαίνει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του ούτε να διοικήσει τη χώρα, ζητώντας ως εκ τούτου να γίνει αποδεκτή η παραίτησή του.
Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, σε ανάρτηση στο X, το Iran International ανέφερε ότι «ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δεν έχει παραιτηθεί και συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επικαλούμενο κυβερνητική πηγή, και διαψεύδοντας αναφορά του Iran International ότι είχε ζητήσει να παραιτηθεί».
Ανώνυμες πηγές που μίλησαν στο Iran International υποστήριξαν ότι η βασική αιτία της σύγκρουσης μεταξύ του Πεζεσκιάν και της ηγεσίας των Φρουρών της Επανάστασης – οι οποίοι θεωρούνται από πολλούς ως το ισχυρότερο κέντρο εξουσίας στο ιρανικό καθεστώς – αφορά τον τρόπο διαχείρισης του πολέμου και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των πολιτών.
Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι διαφωνίες επικεντρώνονται «στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο πόλεμος και στις καταστροφικές συνέπειές του για το βιοτικό επίπεδο του λαού και την οικονομία της χώρας».
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η επικοινωνία μαζί του πραγματοποιείται μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου αγγελιoφόρων και διαμεσολαβητών, ενώ ακόμη και κορυφαία στελέχη της ιρανικής κυβέρνησης δεν γνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκεται ούτε έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας μαζί του.
Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε για την υποτιθέμενη παραίτηση του Πεζεσκιάν ούτε για τις αναφορές σχετικά με την τοποθεσία και το καθεστώς επικοινωνίας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
President Masoud Pezeshkian has not resigned and continues to carry out his duties, IRGC-affiliated Tasnim News Agency reported, citing an informed government source, denying an Iran International report that he had sought to step down.— Iran International English (@IranIntl_En) May 31, 2026
Separately, Seyed Mehdi Tabatabaei, deputy… https://t.co/pri7cbaALX
Διαφωνίες για τη διαχείριση του πολέμου και την οικονομία
Αναφορές για απομόνωση του Μοτζτάμπα ΧαμενεΐΤο δημοσίευμα έρχεται λίγες ημέρες μετά από πληροφορίες που μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CBS, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε μυστική τοποθεσία με εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο.
