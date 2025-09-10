Βόρεια Ιταλία: Καταιγίδες προκαλούν ζημιές και απομονώνουν ολόκληρες κοινότητες

, κατολισθήσεις και πλημμύρες πλήττουν τις τελευταίες 24 ώρες τη Βόρεια και Κεντρική Ιταλία. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πραγματοποίησαν 280 επεμβάσεις σε Λάτσιο, Λιγουρία, Τοσκάνη και Λομβαρδία, με τη Ρώμη να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης.Ιδιαίτερα στη Ρώμη και τα περίχωρά της – από το Μπρατσάνο και το Σακροφάνο, έως τα Κάστελι Ρομάνι και το παραλιακό μέτωπο – πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, κυρίως για πτώσεις δέντρων και κλαδιών, πλημμύρες, και επικίνδυνες πινακίδες και κολώνες που χρειάζονταν σταθεροποίηση.Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν επίσης στην περιφέρεια του Κόμο.