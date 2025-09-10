Βόρεια Ιταλία: Καταιγίδες προκαλούν ζημιές και απομονώνουν ολόκληρες κοινότητες
ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Ιταλία Κακοκαιρία

Βόρεια Ιταλία: Καταιγίδες προκαλούν ζημιές και απομονώνουν ολόκληρες κοινότητες

Το ακραίο φαινόμενο επηρέασε και τη Βενετία

Βόρεια Ιταλία: Καταιγίδες προκαλούν ζημιές και απομονώνουν ολόκληρες κοινότητες
Καταρρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες πλήττουν τις τελευταίες 24 ώρες τη Βόρεια και Κεντρική Ιταλία. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πραγματοποίησαν 280 επεμβάσεις σε Λάτσιο, Λιγουρία, Τοσκάνη και Λομβαρδία, με τη Ρώμη να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης.



Ιδιαίτερα στη Ρώμη και τα περίχωρά της – από το Μπρατσάνο και το Σακροφάνο, έως τα Κάστελι Ρομάνι και το παραλιακό μέτωπο – πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, κυρίως για πτώσεις δέντρων και κλαδιών, πλημμύρες, και επικίνδυνες πινακίδες και κολώνες που χρειάζονταν σταθεροποίηση.



Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν επίσης στην περιφέρεια του Κόμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του «Ιπποκράτειου» Δημήτρη Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκια έως €5.000

Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της

Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης