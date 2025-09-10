Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Βόρεια Ιταλία: Καταιγίδες προκαλούν ζημιές και απομονώνουν ολόκληρες κοινότητες
Το ακραίο φαινόμενο επηρέασε και τη Βενετία
Καταρρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες πλήττουν τις τελευταίες 24 ώρες τη Βόρεια και Κεντρική Ιταλία. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πραγματοποίησαν 280 επεμβάσεις σε Λάτσιο, Λιγουρία, Τοσκάνη και Λομβαρδία, με τη Ρώμη να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης.
Ιδιαίτερα στη Ρώμη και τα περίχωρά της – από το Μπρατσάνο και το Σακροφάνο, έως τα Κάστελι Ρομάνι και το παραλιακό μέτωπο – πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, κυρίως για πτώσεις δέντρων και κλαδιών, πλημμύρες, και επικίνδυνες πινακίδες και κολώνες που χρειάζονταν σταθεροποίηση.
Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν επίσης στην περιφέρεια του Κόμο.
#Maltempo, 280 interventi dei #vigilidelfuoco nelle ultime 24 ore tra Lazio, Liguria, Toscana e Lombardia. A Roma, 100 richieste di soccorso gestite dalla sala operativa per alberi caduti, danni d'acqua e la messa in sicurezza di pali pericolanti.— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 10, 2025
Nella notte 40 interventi nel… pic.twitter.com/BBBOQo7IbS
🇮🇹 The Italian region of Tuscany was flooded due to rains.— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) September 9, 2025
One of the railway stations was completely submerged, train traffic was stopped. pic.twitter.com/MvAl3K9owd
