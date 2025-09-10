Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά η Αλγερία μετά την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα
Στις 10 το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να ξεκινήσει η συνεδρίαση - «Απαράδεκτοι» οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Ντόχα, λέει το Βερολίνο
Το Αλγέρι υπέβαλε αίτημα να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την επιδρομή του Ισραήλ με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς που συνεδρίαζαν στο Κατάρ, ανέφεραν χθες Τρίτη διπλωματικές πηγές.
Η διπλωματία της Αλγερίας ζήτησε η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου να γίνει σήμερα, διευκρίνισαν οι πηγές.
Στο μεταξύ, διπλωματικές πηγές ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο πως, κατόπιν αιτημάτων της Αλγερίας και του Πακιστάν, η συνεδρίαση προβλέπεται να αρχίσει στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης, στις 22:00 ώρα Ελλάδας).
«Το πλήγμα του Ισραήλ στη Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εθνική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων», τόνισε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ, υπενθυμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το εμιράτο στις προσπάθειες να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο καγκελάριος Μερτς συνομίλησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησής του.
Ο κ. Μερτς είπε στον εμίρη ότι η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ δεν είναι αποδεκτή από την κυβέρνησή του. «Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή».
Η Χαμάς ανακοίνωσε πως πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα, συμπεριλαμβανομένου γιου του εξόριστου ηγετικού στελέχους της Χαλίλ αλ Χάγια.
