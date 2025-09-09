Το Κατάρ έχει το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει ο πρωθυπουργός του
Το Κατάρ έχει το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει ο πρωθυπουργός του

Χαρακτήρισε, επίσης, «ύπουλη» την επίθεση του Ισραήλ

Το Κατάρ έχει το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει ο πρωθυπουργός του
Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, τόνισε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

Διευκρίνισε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν το Κατάρ για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση 10 λεπτά μετά την έναρξή της, χαρακτηρίζοντας «ύπουλη» την επίθεση του Ισραήλ.

Διαβεβαίωσε ωστόσο πως το Κατάρ δεν θα εγκαταλείψει τον μεσολαβητικό ρόλο του στη διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

