Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ στο απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

Ο τούρκος πρόεδροςεπικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του, τον σεΐχη, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του εμιράτου με κάθε τρόπο, στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στηνεναντίον ηγετών τηςΌπως αναφέρει η τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση – που συνιστά «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ» – υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ επιδιώκει κλιμάκωση της σύγκρουσης, αύξηση των εντάσεων και αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

