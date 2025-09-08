Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Δέκα νεκροί και 61 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο στο Μεξικό
Δέκα νεκροί και 61 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο στο Μεξικό
Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όπου ένα τρένο συγκρούσηκε με ένα διώροφο λεωφορείο , με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άτομα και να τραυματιστούν 61.
Σύμφωνα με το Associated Predd, το τραγικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Ατλακομπούλκο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.
Πάντως, βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πως ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε απερίσκεπτο ελιγμό, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.
Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω X ότι οι Αρχές εξακολουθούσαν να εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος, σε μια βιομηχανική περιοχή με μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια.
Este es el momento exacto en el que el tren de carga de CPKC choca contra el autobús de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco…— Meganoticias Toluca (@MeganoticiasTol) September 8, 2025
Más información en https://t.co/AuOOjOL1i7 pic.twitter.com/ZyewpLU3Xx
🚨🇲🇽 MEXICO BUS-TRAIN COLLISION— Info Room (@InfoR00M) September 8, 2025
🔹A train collided with a double-deck bus in Atlacomulco, northwest of Mexico City, killing at least 8 people and injuring 45 early Monday. Authorities are still working at the crash site in an industrial zone. Cause remains under investigation.… pic.twitter.com/xd5hVtOshr
