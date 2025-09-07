Ρόσα Ροϊσινμπλίτ: Η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, πεθαίνει στα 106 της χρόνια

Με αφετηρία το 1977 και με προορισμό το αύριο, έχει γίνει σημείο αναφοράς στον χώρο της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
«Οι Γιαγιάδες της Πλατείας του Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα Ρόσα Ταρλόφσκι ντε Ροϊσινμπλίτ», αντιπρόεδρο της οργάνωσης
Η Ρόσα Ροϊσινμπλίτ, εμβληματική μορφή των Γιαγιάδων της Πλατείας Μαΐου και του αγώνα κατά της δικτατορίας στην Αργεντινή, αξιωματούχους της οποίας είχε οδηγήσει ενώπιον των δικαστηρίων, πέθανε χθες Σάββατο στα 106 της χρόνια, ανακοίνωσε η οργάνωση της οποίας ήταν επίτιμη πρόεδρος.
«Οι Γιαγιάδες της Πλατείας του Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα Ρόσα Ταρλόφσκι ντε Ροϊσινμπλίτ», αντιπρόεδρο της οργάνωσης «ως το 2021, όταν, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, έγινε επίτιμη πρόεδρος» της οργάνωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.
