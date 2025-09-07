ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύγκρουση οχημάτων στην Κηφισίας, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του ΟΑΚΑ

Ρόσα Ροϊσινμπλίτ: Η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, πεθαίνει στα 106 της χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
Ρόσα Ροϊσινμπλίτ Αργεντινή

Ρόσα Ροϊσινμπλίτ: Η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, πεθαίνει στα 106 της χρόνια

«Οι Γιαγιάδες της Πλατείας του Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα Ρόσα Ταρλόφσκι ντε Ροϊσινμπλίτ», αντιπρόεδρο της οργάνωσης

Ρόσα Ροϊσινμπλίτ: Η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, πεθαίνει στα 106 της χρόνια
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ρόσα Ροϊσινμπλίτ, εμβληματική μορφή των Γιαγιάδων της Πλατείας Μαΐου και του αγώνα κατά της δικτατορίας στην Αργεντινή, αξιωματούχους της οποίας είχε οδηγήσει ενώπιον των δικαστηρίων, πέθανε χθες Σάββατο στα 106 της χρόνια, ανακοίνωσε η οργάνωση της οποίας ήταν επίτιμη πρόεδρος.

«Οι Γιαγιάδες της Πλατείας του Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα Ρόσα Ταρλόφσκι ντε Ροϊσινμπλίτ», αντιπρόεδρο της οργάνωσης «ως το 2021, όταν, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, έγινε επίτιμη πρόεδρος» της οργάνωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Ειδήσεις σήμερα:

«Βασίλισσα» του US Open για δεύτερη διαδοχική σεζόν η φοβερή Σαμπαλένκα

Λισαβόνα: Αποκαλύφθηκε τι προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ - Τι αναφέρει έκθεση

Παντρεύτηκε στο Λιτόχωρο ο γιος του Πύρρου Δήμα, στην ίδια εκκλησία με τους γονείς του - Δείτε φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης