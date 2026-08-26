Ακίνητα: Τελευταία «κλήση» για επιδοτήσεις και φθηνά στεγαστικά

«Ανακαίνιση Κατοικίας» και «Σπίτι μου ΙΙ» μπαίνουν στην τελική ευθεία - Ποιοι πρέπει να κινηθούν έως τις 31 Αυγούστου για επιδότηση ανακαίνισης ή αγορά πρώτης κατοικίας και τι ακριβώς πρέπει να προλάβουν