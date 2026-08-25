Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ: Νεκρός εργαζόμενος που παρασύρθηκε από αεροσκάφος
ΚΟΣΜΟΣ
Καναδάς Αεροδρόμιο Μόντρεαλ

Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ: Νεκρός εργαζόμενος που παρασύρθηκε από αεροσκάφος

Στιγμές πανικού μέσα στο αεροσκάφος - Υπό διερεύνηση οι συνθήκες του δυστυχήματος

Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ: Νεκρός εργαζόμενος που παρασύρθηκε από αεροσκάφος
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Μόντρεαλ-Τριντό του Καναδά, όπου ένας εργαζόμενος εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στην πίστα, λίγο πριν από την αναχώρηση αεροσκάφους της French Bee με προορισμό το Παρίσι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 24 Αυγούστου, κατά τη διαδικασία ρυμούλκησης και προετοιμασίας για την αναχώρηση της πτήσης BF5761 προς το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού. Σύμφωνα με τις πρώτες, ο εργαζόμενος της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης υπέστη σοβαρότατα τραύματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ το Airbus A350 της French Bee φέρεται να βρισκόταν σε διαδικασία μετακίνησης πριν από την απογείωσή του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.


«Ο εργαζόμενος βρέθηκε κάτω από το αεροσκάφος»

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο εργαζόμενος φέρεται να σκόνταψε την ώρα που το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και να βρεθεί κάτω από αυτό.

Επιβάτης που βρισκόταν στο αεροσκάφος περιέγραψε στιγμές πανικού, αναφέροντας ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες άρχισαν να φωνάζουν όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν. Μετά το περιστατικό, ανέλαβαν τη φροντίδα τους ομάδες της French Bee και του αεροδρομίου.


Κλείσιμο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης