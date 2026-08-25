Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ: Νεκρός εργαζόμενος που παρασύρθηκε από αεροσκάφος
Στιγμές πανικού μέσα στο αεροσκάφος - Υπό διερεύνηση οι συνθήκες του δυστυχήματος
Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 24 Αυγούστου, κατά τη διαδικασία ρυμούλκησης και προετοιμασίας για την αναχώρηση της πτήσης BF5761 προς το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού. Σύμφωνα με τις πρώτες, ο εργαζόμενος της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης υπέστη σοβαρότατα τραύματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ το Airbus A350 της French Bee φέρεται να βρισκόταν σε διαδικασία μετακίνησης πριν από την απογείωσή του.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο εργαζόμενος φέρεται να σκόνταψε την ώρα που το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και να βρεθεί κάτω από αυτό.
«Ο εργαζόμενος βρέθηκε κάτω από το αεροσκάφος»
Επιβάτης που βρισκόταν στο αεροσκάφος περιέγραψε στιγμές πανικού, αναφέροντας ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες άρχισαν να φωνάζουν όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.
Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν. Μετά το περιστατικό, ανέλαβαν τη φροντίδα τους ομάδες της French Bee και του αεροδρομίου.
UPDATE: Montréal-Trudeau International Airport’s authority has confirmed Tuesday morning that the ground marshaller who was struck by the French bee A350-900 was rushed to hospital but sadly succumbed to the injuries.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 25, 2026
The employee has died following the incident.
Video show the… https://t.co/uINf3Mx3lh pic.twitter.com/ojj4MTJ0vV
Un trabajador de tierra falleció tras ser atropellado por un #Airbus #A350-900 de la aerolínea #FrenchBee durante el pushback en el #AeropuertoInternacionalMontréal-Trudeau, en Canadá.— EnElAire (@Enel_Aire) August 25, 2026
De acuerdo con los primeros reportes, el empleado realizaba funciones como señalero de ala,… pic.twitter.com/rMK6weMitr
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