Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε πολυώροφο κτίριο στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας - Δείτε βίντεο
Προηγουμένως ο IDF είχε ζητήσει από τους κατοίκους του κτιρίου και της γύρω περιοχής να απομακρυνθούν
Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε σήμερα από τους κατοίκους πολυώροφου κτιρίου και της γύρω περιοχής του στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προτού εξαπολύσει πλήγμα στο εν λόγω κτίριο.
"Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας (...) και ιδιαίτερα σε αυτούς που βρίσκονται στο κτίριο Αλ Ρούγια (...) ή στις γειτονικές σκηνές", ανέφερε σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, το οποίο συνοδευόταν από εικόνα από αέρος που έδειχνε το κτίριο να έχει σημαδευτεί με κόκκινο χρώμα. "Οι (ισραηλινές) δυνάμεις θα επιτεθούν προσεχώς στο κτίριο εξαιτίας της παρουσίας τρομοκρατικών υποδομών (του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος) Χαμάς στο εσωτερικό ή κοντά" σε αυτό, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.
Λίγη ώρα αργότερα εξαπολύθηκε το πλήγμα στο κτίριο, που ο IDF ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για σκοπούς συλλογής πληροφοριών και επιχειρησιακές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον στρατό, μέλη της Χαμάς είχαν εγκαταστήσει στο κτίριο εξοπλισμό παρακολούθησης και σημεία παρατήρησης για την καταγραφή κινήσεων των IDF, ενώ είχαν τοποθετήσει και πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς στην περιοχή με στόχο ισραηλινούς στρατιώτες. Οι IDF ανέφεραν επίσης ότι η οργάνωση διατηρούσε υπόγειες υποδομές δίπλα στο σημείο, που χρησιμοποιούνταν για τον συντονισμό τρομοκρατικών ενεργειών.
🚨BREAKING: This is the second residential tower Israel has destroyed in Gaza within 24 hours ,both surrounded by displaced families seeking shelter. pic.twitter.com/6a9gdEmmKY— Gaza Notifications (@gazanotice) September 6, 2025
