33χρονο μοντέλο έκανε βουτιά από σκεπή σε πισίνα και «έσπασε τα μούτρα» της - Δείτε βίντεο
«Κάνω τέτοιες ηλίθιες πράξεις, είναι στη φύση μου, αλλά δεν ήταν η καλύτερη ιδέα μου» παραδέχθηκε η Λόρνα Τζέις
Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο «πλήρωσε» το 33χρονο μοντέλο Λόρνα Τζέις τη βουτιά που έκανε σε πισίνα από σκεπή κτηρίου του αφεντικού της στη Βρετανία.
Όπως φαίνεται στο βίντεο η Τζόις είχε ανάμεσά στα πόδια της ένα φουσκωτό δελφίνι με την ίδια να πέφτει στην πισίνα με το πρόσωπο.
Η 33χρονη, η οποία εργάζεται ως μοντέλο σε αγώνες πυγμαχίας, περιέγραψε ότι η στιγμή που χτύπησε την επιφάνεια της πισίνας ήταν σαν να χτύπησε το πρόσωπό της σε τσιμέντο.
Λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης το εσωτερικό του χείλους του μοντέλου σκίστηκε με την ίδια να φοβάται ότι θα καταστρέψει το υλικό που είχε βάλει για να «φουσκώσει» τα χείλη της. Όπως είπε στην Daily Mail, μέχρι να αποχωρήσει από το πάρτι το πρόσωπό της είχε πρηστεί τόσο πολύ που έμοιαζε με τον «άνθρωπο ελέφαντα».
«Κάνω τέτοιες ηλίθιες πράξεις, είναι στη φύση μου. Απλά έπρεπε να επιδείξω, μου αρέσει να κάνω διασκεδαστικά πράγματα, αλλά δεν ήταν η καλύτερη ιδέα μου» παραδέχθηκε μετά τον τραυματισμό της η 33χρονη, η οποία εξομολογήθηκε ότι πριν τη βουτιά είχε καταναλώσει μερικά αλκοόλ.
«Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι θα χαλάσει όλη η δουλειά που είχα κάνει. Τότε έκανα τον εαυτό μου εντελώς ρεζίλι. Δεν σκεφτόμουν τον πόνο ή την ντροπή, το σοκ έδιωξε τον πόνο. Αυτός ήρθε αργότερα. Αίμα έβγαινε από το χείλος μου, τη μύτη μου, τη γλώσσα μου, δεν ξέρω πώς δεν έχασα δόντια. Ήμουν τυχερή, ήταν περισσότερο επιφανειακή ζημιά. Η μύτη μου δεν έσπασε, δεν ξέρω πώς» πρόσθεσε η 33χρονη.
Χρειάστηκε περίπου μια εβδομάδα για να επανέλθει το πρόσωπό της 33χρονης στο φυσιολογικό με την ίδια να εκφράζει την ελπίδα ότι με το βίντεο αυτό δεν θα κάνουν άλλοι το ίδιο λάθος που έκανε εκείνη
