Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους και δυο παιδιά, εξαιτίας σεισμού 6 βαθμών στο Αφγανιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
Αφγανιστάν Σεισμός

Άλλοι 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν - Με τους δρόμους αποκλεισμένους από κατολισθήσεις, η αστυνομία στην επαρχία Κουνάρ λέει ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από αέρος

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), έπληξε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα το ανατολικό Αφγανιστάν, που γειτονεύει με το Πακιστάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 20 άτομα, ανάμεσά τους και δυο παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Ατζμάλ Νταρουάις, εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία Νανγκαρχάρ, αρχικά έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 25 τραυματίες, ωστόσο λίγο αργότερα οι αρχές ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών στους 20 και των τραυματιών στους 115. Οι αρχές έκαναν λόγο για δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην ίδια επαρχία.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, διευκρίνισαν οι Aμερικανοί σεισμολόγοι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη δόνηση ως την Καμπούλ, μεταδίδοντας πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, όπως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.




Πρόσθεσαν ότι άλλοι 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Με τους δρόμους αποκλεισμένους από κατολισθήσεις, η αστυνομία στην επαρχία Κουνάρ λέει ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από αέρος. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απηύθυνε έκκληση για επείγουσα βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς αρωγής.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.



