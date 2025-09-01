Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους και δυο παιδιά, εξαιτίας σεισμού 6 βαθμών στο Αφγανιστάν
Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους και δυο παιδιά, εξαιτίας σεισμού 6 βαθμών στο Αφγανιστάν
Άλλοι 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν - Με τους δρόμους αποκλεισμένους από κατολισθήσεις, η αστυνομία στην επαρχία Κουνάρ λέει ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από αέρος
UPD:
Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), έπληξε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα το ανατολικό Αφγανιστάν, που γειτονεύει με το Πακιστάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 20 άτομα, ανάμεσά τους και δυο παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Ο Ατζμάλ Νταρουάις, εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία Νανγκαρχάρ, αρχικά έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 25 τραυματίες, ωστόσο λίγο αργότερα οι αρχές ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών στους 20 και των τραυματιών στους 115. Οι αρχές έκαναν λόγο για δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην ίδια επαρχία.
Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, διευκρίνισαν οι Aμερικανοί σεισμολόγοι.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη δόνηση ως την Καμπούλ, μεταδίδοντας πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, όπως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.
Πρόσθεσαν ότι άλλοι 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Με τους δρόμους αποκλεισμένους από κατολισθήσεις, η αστυνομία στην επαρχία Κουνάρ λέει ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από αέρος. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απηύθυνε έκκληση για επείγουσα βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς αρωγής.
Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.
Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.
Ειδήσεις σήμερα:
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων
Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
Ο Ατζμάλ Νταρουάις, εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία Νανγκαρχάρ, αρχικά έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 25 τραυματίες, ωστόσο λίγο αργότερα οι αρχές ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών στους 20 και των τραυματιών στους 115. Οι αρχές έκαναν λόγο για δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην ίδια επαρχία.
Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, διευκρίνισαν οι Aμερικανοί σεισμολόγοι.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη δόνηση ως την Καμπούλ, μεταδίδοντας πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, όπως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.
BREAKING: People TRAPPED after house roof collapses as a result of earthquake in Afghanistan— Rapid Report (@RapidReport2025) August 31, 2025
At least 9 people have been KILLED. Local media say 30 injured https://t.co/HZLqprB76V pic.twitter.com/p6l9sZw3IH
Πρόσθεσαν ότι άλλοι 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
افغانستان:— مومند Sana ullah (@ISullahMMD) August 31, 2025
حالیہ زلزلے کے باعث افغانستان کے صوبے کونڑ میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوگئے اور کثیر مقدار میں زخمی ۔
بعض ذرائع کے مطابق پورے گاؤں ملبے تلے دب گیا 💔😭
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ#Kunar #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/UVN8w5004z
Με τους δρόμους αποκλεισμένους από κατολισθήσεις, η αστυνομία στην επαρχία Κουνάρ λέει ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από αέρος. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απηύθυνε έκκληση για επείγουσα βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς αρωγής.
Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.
Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.
Ειδήσεις σήμερα:
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων
Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα