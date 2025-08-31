Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ρωσία: Η Ευρώπη σαμποτάρει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο
Ρωσία: Η Ευρώπη σαμποτάρει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο
Εμείς «είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ
Το Κρεμλίνο είπε ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία έως η Μόσχα να δει πραγματικές ενδείξεις ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για την ειρήνη.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις αμερικανικές και ρωσικές προσπάθειες για την Ουκρανία.
«Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.
«Όμως, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».
Ειδήσεις σήμερα:
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»
Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις αμερικανικές και ρωσικές προσπάθειες για την Ουκρανία.
«Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.
«Όμως, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».
Ειδήσεις σήμερα:
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»
Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα