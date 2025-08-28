Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Ερωτικό τρίγωνο σε σχολείο στη Βρετανία - Διευθυντής χτύπησε με «κάβουρα» τον αντίζηλο, δείτε βίντεο
Ο άνδρας αποφυλακίστηκε μετά πέντε μήνες - Ο Άντονι Φέλτον επιτέθηκε στον συνάδελφό του γιατί πίστευε ότι είχε ερωτική σχέση με δασκάλα του σχολείου, με την οποία ο ίδιος είχε χωρίσει
Ελεύθερος με βραχιολάκι μετά από πέντε μήνες στη φυλακή βρέθηκε ο διευθυντής σχολείου που επιτέθηκε με ένα μεγάλο κλειδί τον περασμένο Μάρτιο στον υποδιευθυντή του, επειδή πίστευε ότι είχε σχέση με δασκάλα, με την οποία ο ίδιος διατηρούσε πρόσφατα δεσμό.
Ο Άντονι Φέλτον καταδικάστηκε τον Απρίλιο σε φυλάκιση 30 μηνών. Στο δικαστήριο είχε παραδεχθεί την απόπειρα σοβαρής σωματικής βλάβης από πρόθεση, που έγινε στο Σχολείο Σεντε Τζόζεφ στις 4 Μαρτίου στη Νότια Ουαλία.
Ο 54χρονος διευθυντής αφέθηκε ελεύθερος, μετά την έκτιση πέντε μηνών φυλάκισης, συμπεριλαμβανομένων και των επτά εβδομάδων της προφυλάκισής του. Ο ίδιος υπόκειται σε ηλεκτρονική παρακολούθηση και περιοριστικούς όρους για τουλάχιστον 9 ώρες την ημέρα, αν και το σύνηθες διάστημα είναι 12 ώρες.
Επιβεβαιώνοντας την απελευθέρωσή του υπό κατ' οίκον περιορισμό (HDC) με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ο Φέλτον υποβλήθηκε σε αξιολόγηση κινδύνου και θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους. Εάν τους παραβεί, θα επιστρέψει στη φυλακή.
Ο Φέλτον επιτέθηκε στον 51χρονο Πάικ, με τον οποίο ήταν φίλοι και συνεργάτες για 15 χρόνια, λόγω «εκρηκτικής σεξουαλικής ζήλιας» για το ερωτικό τρίγωνο στο σχολείο. Ο Πάικ είναι ο πατέρας του παιδιού της δασκάλας, με την οποία ο Φέλτον είχε σχέση.
Από την επίθεση ο Πάικ υπέστη μικροτραυματισμούς και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα. Ο Φέλτον πέταξε το κλειδί και έφυγε από το σχολείο με το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια έστειλε email σε όλο το προσωπικό ζητώντας συγνώμη «για τα προβλήματα και την αναστάτωση που πιθανόν να προκάλεσαν οι πράξεις του».
Οι όροι της αποφυλάκισης
«Εκρηκτική σεξουαλική ζήλια»
Ο Φέλτον, ο οποίος σύμφωνα με την ετήσια αναφορά του διοικητικού συμβουλίου διορίστηκε διευθυντής το Σεπτέμβριο του 2023, παραδέχθηκε την πράξη του ήδη από την πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει σαφής η ημερομηνία που αφέθηκε ελεύθερος.
