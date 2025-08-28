Ερωτικό τρίγωνο σε σχολείο στη Βρετανία - Διευθυντής χτύπησε με «κάβουρα» τον αντίζηλο, δείτε βίντεο

Το εργαλείο της επίθεσης

Ο Φέλτον, ο οποίος σύμφωνα με την ετήσια αναφορά του διοικητικού συμβουλίου διορίστηκε διευθυντής το Σεπτέμβριο του 2023, παραδέχθηκε την πράξη του ήδη από την πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο.Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει σαφής η ημερομηνία που αφέθηκε ελεύθερος.