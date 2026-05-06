Πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει στο Reuters την πρόοδο ΗΠΑ - Ιράν στις διαπραγματεύσεις: «Βρισκόμαστε κοντά»
Σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου καταγράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, με πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις ειρηνευτικές προσπάθειες να δηλώνει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη «πλησιάζουν» σε συμφωνία για ένα σύντομο μνημόνιο που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Θα το ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα. Είμαστε κοντά», δήλωσε χαρακτηριστικά η πακιστανική πηγή στο Reuters, επιβεβαιώνοντας αντίστοιχο δημοσίευμα του Axios.

Το Axios ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων, το οποίο θα θέσει το πλαίσιο για πιο εκτεταμένες πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν,
- σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων,
- αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων,
- και διευκολύνσεις στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι συνομιλίες φέρεται να διεξάγονται τόσο απευθείας όσο και μέσω διαμεσολαβητών, με τη συμμετοχή Αμερικανών αξιωματούχων και Ιρανών εκπροσώπων. Το Πακιστάν εμφανίζεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει ακόμη υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με το περιεχόμενο του υπό διαπραγμάτευση μνημονίου.

