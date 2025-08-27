Δεν πέρασε η πρόταση μομφής στην Ολλανδία – Διατηρείται στη ζωή ως τις εκλογές η κυβέρνηση Σουφ

O πρωθυπουργός θα χρειαστεί πλέον την υποστήριξη άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για να εφαρμόσει την πολιτική του, τα οποία με τη σειρά τους θέτουν απαιτήσεις που είναι απίθανο να μπορέσει να ικανοποιήσει