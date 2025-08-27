Πολιτική κρίση διαρκείας στην Ολλανδία - Σε πορεία εξόδου η κυβέρνηση Σουφ, αντιμέτωπη και με πρόταση μομφής
Την ώρα που η Ολλανδία οδεύει προς εκλογές και υπουργοί – με πρώτο αυτόν των Εξωτερικών- να έχουν αποχωρήσει, ο πρωθυπουργός Ντικ Σουφ και το υπουργικό του συμβούλιο αντιμετωπίζουν σήμερα μια κοινοβουλευτική αναμέτρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραίτησή τους, βυθίζοντας τη χώρα σε μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση.
Η Βουλή στη Χάγη θα συζητήσει πρόταση μομφής που θα μπορούσε να οδηγήσει τον Σουφ ή και ολόκληρο το υπουργικό του συμβούλιο σε πρόωρη αποχώρηση, αναφέρει το Bloomberg.
Την Παρασκευή, κεντροδεξιό κόμμα αποχώρησε από τον συνασπισμό λόγω διαφωνιών σχετικά με την επιβολή αυστηρότερων μέτρων κατά του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Η αποχώρηση του υπουργού Εξωτερικών Κάσπαρ Φελντκάμπ και των συναδέλφων του από το κόμμα Νέο Κοινωνικό Σύμφωνο άφησε την υπηρεσιακή κυβέρνηση με μόνο δύο κόμματα και μια ακόμη μικρότερη μειοψηφία, μόλις 32 από τις 150 έδρες.
Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, αλλά στο κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο της Ολλανδίας οι διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβέρνησης θα διαρκέσουν πιθανώς μήνες, αφήνοντας τη χώρα σε μια -δυνητικά παρατεταμένη- περίοδο αβεβαιότητας.
Σε περίπτωση που η κυβέρνηση διασωθεί, ο Σουφ θα χρειαστεί την υποστήριξη άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για να εφαρμόσει την πολιτική του, τα οποία με τη σειρά τους θέτουν απαιτήσεις που είναι απίθανο να μπορέσει να ικανοποιήσει.
Για παράδειγμα, ο ηγέτης της ακροδεξιάς Γκέρτ Βίλντερς δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NOS ότι θα βοηθήσει τον πρωθυπουργός να παραμείνει στην εξουσία μόνο αν το υπουργικό συμβούλιο εγγυηθεί την άμεση απαγόρευση των αιτούντων άσυλο. Από την άλλη, το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα της αντιπολίτευσης ζητά μια πιο σκληρή στάση έναντι του Ισραήλ, αυτό όμως είναι ό,τι προκάλεσε την τελευταία κρίση.
