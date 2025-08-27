Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Ο Τραμπ ζητά να κατηγορηθεί ο Σόρος για οργανωμένο έγκλημα: Δεν θα αφήσουμε τους ψυχοπαθείς να διαλύσουν την Αμερική
Επίθεση του Αμερικανού προέδρου στον Τζορτζ Σόρος και τον γιό του
Επίθεση κατά του Τζορτζ Σόρος και του γιου του εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, καλώντας την αμερικανική δικαιοσύνη να ασκήσει κατηγορίες εναντίον τους για την υποστήριξή τους σε «βίαιες διαμαρτυρίες» και άλλες δραστηριότητες.
«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ακροαριστερός γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO για την υποστήριξή τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον νόμο που επιτρέπει την καταδίωξη εγκληματικών οργανώσεων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τον Σόρος και την ομάδα του για ζημιά στη χώρα, αποκαλώντας τους «ψυχοπαθείς» και αναφερόμενος σε φίλους του Σόρος στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, λέγοντας «Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!». «Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική, χωρίς να της δώσουν ποτέ την ευκαιρία να «αναπνεύσει» και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ» πρόσθεσε στην ανάρτησή του.
Ο 95χρονος επιζών του Ολοκαυτώματος Τζορτζ Σόρος, χρησιμοποίησε τον πλούτο που συγκέντρωσε στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 για να δημιουργήσει τα Ιδρύματα Ανοιχτής Κοινωνίας, τα οποία υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα σκοπών και ΜΚΟ σε όλο τον κόσμο, από προγράμματα καλής διακυβέρνησης και οικοδόμησης της δημοκρατίας έως φιλελεύθερες πρωτοβουλίες δημόσιας πολιτικής. Ο γιος του, Αλεξάντερ Σόρος διαχειρίζεται τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες του πατέρα του από το 2023.
