Εφιάλτης δίχως τέλος για τη Ζόρα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν παιδί, 20 χρόνια μετά οι φωτογραφίες της πωλούνται στο Χ



Οι έμποροι περιεχομένου κακοποίησης παιδιών παρακάμπτουν τους κανόνες των social media

Αν και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να απαλλαγούν από το παράνομο υλικό, η κλίμακα του προβλήματος είναι τεράστια.



Χαρακτηριστικά, το 2024, το Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) των ΗΠΑ έλαβε περισσότερες από 20 εκατομμύρια υποχρεωτικές αναφορές από εταιρείες τεχνολογίας σχετικά με περιστατικά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) – παράνομες εικόνες και βίντεο στις πλατφόρμες τους.



«Η ώρα να δράσετε είναι τώρα»

Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι οι χρήστες

Μεταξύ των αρχείων που ανακάλυψε το ειδησεογραφικό μέσο κατά την έρευνά τουΟ δράστης της στις ΗΠΑ διώχθηκε και φυλακίστηκε πριν από πολλά χρόνια, αλλά μέχρι τότε,«Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να ξεπεράσω το παρελθόν μου και να μην το αφήσω να καθορίσει το μέλλον μου, αλλά οι δράστες και οι stalkers», δήλωσε η ίδια.Καθώς μεγάλωνε, οι stalkers ανακάλυψαν την ταυτότητα της Ζόρα, επικοινωνώντας μαζί της και απειλώντας την στο διαδίκτυο. Λέει ότι αισθάνεται «θύμα εκφοβισμού για ένα έγκλημα που μου στέρησε την παιδική μου ηλικία».Ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται οι εικόνες της Ζόρα είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εμπόρους σε όλο τον κόσμο, αναφέρει το BBC.Οι αναρτήσεις στο X χρησιμοποιούν διαφορετικά. Οι εικόνες που εμφανίζονται στην πλατφόρμαΑπό την πλευρά του, οείχε δηλώσει ότι η κατάργηση του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ήταν η «κορυφαία προτεραιότητά» του όταν ανέλαβε το X, τότε γνωστό ως Twitter, το 2022.«Επενδύουμε συνεχώς σε προηγμένα συστήματα ανίχνευσης, ώστε να μπορούμε να αναλάβουμε άμεση δράση κατά περιεχομένου και λογαριασμών που παραβιάζουν τους κανόνες μας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Χ στο ειδησεογραφικό μέσο, συμπληρώνοντας ότι η πλατφόρμα συνεργάζεται «στενά με το Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά (NCMEC) και υποστηρίζει τις προσπάθειες των Αρχών για τη δίωξη αυτών των ειδεχθών εγκλημάτων».Εν τω μεταξύ, το Telegram δήλωσε: «Όλα τα κανάλια ελέγχονται και μέχρι στιγμής το 2025 έχουν απαγορευτεί περισσότερα από 565.000 γκρουπ και κανάλια που σχετίζονται με τη διάδοση CSAM».«Η κακοποίηση που βίωσα διαμοιράζεται, διακινείται και πωλείται στην εφαρμογή που σας ανήκει. Αν θα ενεργούσατε χωρίς δισταγμό για να προστατεύσετε τα δικά σας παιδιά, σας παρακαλώ να κάνετε το ίδιο και για εμάς. Η ώρα να δράσετε είναι τώρα», κατέληξε η Ζόρα απευθυνόμενη στον