Εφιάλτης δίχως τέλος για τη Ζόρα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν παιδί, 20 χρόνια μετά οι φωτογραφίες της πωλούνται στο Χ

Η Ζόρα απευθύνει έκκληση στον Έλον Μασκ να βάλει ένα τέλος στην εμπορευματοποίηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών - «Έχω μωρά, παιδιά ηλικίας 7-12 ετών», ακόμα και βιασμούς παιδιών, είπε έμπορος στο BBC
Μία κοπέλα που ζει στις ΗΠΑ και είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν ανήλικη απευθύνει έκκληση στον Έλον Μασκ να σταματήσει τη δημοσίευση συνδέσμων με εικόνες της κακοποίησής της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
«Το να μαθαίνω ότι η κακοποίησή μου – και η κακοποίηση τόσων άλλων – εξακολουθεί να κυκλοφορεί και να εμπορευματοποιείται εδώ είναι εξοργιστικό», λέει η «Ζόρα» (ψευδώνυμο), η οποία κακοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. «Κάθε φορά που κάποιος πουλάει ή μοιράζεται υλικό παιδικής κακοποίησης, τροφοδοτεί άμεσα την αρχική, φρικτή κακοποίηση».
Αναλυτικότερα, σε δημοσιογραφική έρευνα που πραγματοποίησε το BBC για το παγκόσμιο εμπόριο υλικού που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, βρήκε εικόνες της Ζόρα, ανάμεσα σε χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο που προσφέρονταν προς πώληση σε έναν λογαριασμό X.
Η Ζόρα κακοποιήθηκε για πρώτη φορά από ένα μέλος της οικογένειάς της.
Ωστόσο, μια συλλογή εικόνων της κακοποίησης της παραμένει στο διαδίκτυο και έχει γίνει διαβόητη μεταξύ των παιδεραστών που συλλέγουν και εμπορεύονται τέτοιο περιεχόμενο.
Δυστυχώς, πολλά άλλα θύματα ζουν τον ίδιο εφιάλτη, καθώς οι εικόνες της κακοποίησης συνεχίζουν να κυκλοφορούν μέχρι σήμερα.
«Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι. Όσοι διανέμουν αυτό το υλικό δεν είναι παθητικοί θεατές, είναι συνεργοί», αναφέρει η ίδια.
Οι εικόνες της κακοποίησης της Ζόρα ήταν αρχικά διαθέσιμες μόνο στο λεγόμενο «σκοτεινό διαδίκτυο», αλλά πλέον οι σύνδεσμοι - μέσω των οποίων μπορεί κανείς να τους αγοράσει - προωθούνται και στο X.
Το BBC επικοινώνησε με την ομαδα χάκερ – ακτιβιστών Anonymous, τα μέλη της οποίας προσπαθούν να καταπολεμήσουν το εμπόριο εικόνων παιδικής κακοποίησης στο X. Εκείνοι εντόπισαν τον λογαριασμό, του οποίου ο ιδιοκτήτης του πωλούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υπήρχε ένας σύνδεσμος προς έναν λογαριασμό στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Ο έμπορος φαινόταν να εδρεύει στην Ινδονησία και στον λογαριασμό διέθετε «VIP πακέτα», συλλογές εικόνων και αρχείων βίντεο κακοποίησης προς πώληση σε παιδεραστές σε όλο τον κόσμο.
Αν και οι Anonymous έχουν καταφέρει να κλείσουν πολλούς τέτοιους λογαριασμούς, κάθε φορά που αφαιρούνταν ένας, ένας άλλος νέος λογαριασμός τον αντικαθιστούσε. Χαρακτηριστικά, ο έμπορος φαινόταν να διαχειρίζεται περισσότερους από 100 σχεδόν πανομοιότυπους λογαριασμούς, με χιλιάδες βίντεο και εικόνες προς πώληση.
Για τις ανάγκες της έρευνας, τόσο το BBC όσο και οι χάκερ επικοινώνησαν με τον έμπορο προσποιούμενοι τους αγοραστές. «Έχω μωρά. Παιδιά ηλικίας 7-12 ετών», έγραψε σε μηνύματα προς τον ακτιβιστή. Εξήγησε επίσης ότι μέρος του περιεχομένου έδειχνε βιασμούς παιδιών.
Ο εφιάλτης της Ζόρα
«Έχω μωρά, παιδιά ηλικίας 7-12 ετών»
Μεταξύ των αρχείων που ανακάλυψε το ειδησεογραφικό μέσο κατά την έρευνά του υπήρχαν εικόνες της Ζόρα.
Οι έμποροι περιεχομένου κακοποίησης παιδιών παρακάμπτουν τους κανόνες των social media
Ο δράστης της στις ΗΠΑ διώχθηκε και φυλακίστηκε πριν από πολλά χρόνια, αλλά μέχρι τότε, το υλικό της κακοποίησης είχε ήδη διαδοθεί και πωληθεί σε όλο τον κόσμο.
«Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να ξεπεράσω το παρελθόν μου και να μην το αφήσω να καθορίσει το μέλλον μου, αλλά οι δράστες και οι stalkers εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπο να βλέπουν αυτό το υλικό», δήλωσε η ίδια.
Καθώς μεγάλωνε, οι stalkers ανακάλυψαν την ταυτότητα της Ζόρα, επικοινωνώντας μαζί της και απειλώντας την στο διαδίκτυο. Λέει ότι αισθάνεται «θύμα εκφοβισμού για ένα έγκλημα που μου στέρησε την παιδική μου ηλικία».
Ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται οι εικόνες της Ζόρα είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εμπόρους σε όλο τον κόσμο, αναφέρει το BBC.
Οι αναρτήσεις στο X χρησιμοποιούν διαφορετικά hashtag που είναι γνωστά στους παιδεραστές. Οι εικόνες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα προέρχονται συχνά από γνωστές εικόνες κακοποίησης παιδιών, αλλά μπορούν να περικοπούν ώστε να μην είναι άσεμνες.
Αν και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να απαλλαγούν από το παράνομο υλικό, η κλίμακα του προβλήματος είναι τεράστια.
Χαρακτηριστικά, το 2024, το Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) των ΗΠΑ έλαβε περισσότερες από 20 εκατομμύρια υποχρεωτικές αναφορές από εταιρείες τεχνολογίας σχετικά με περιστατικά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) – παράνομες εικόνες και βίντεο στις πλατφόρμες τους.
Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ είχε δηλώσει ότι η κατάργηση του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ήταν η «κορυφαία προτεραιότητά» του όταν ανέλαβε το X, τότε γνωστό ως Twitter, το 2022.
«Η ώρα να δράσετε είναι τώρα»
«Επενδύουμε συνεχώς σε προηγμένα συστήματα ανίχνευσης, ώστε να μπορούμε να αναλάβουμε άμεση δράση κατά περιεχομένου και λογαριασμών που παραβιάζουν τους κανόνες μας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Χ στο ειδησεογραφικό μέσο, συμπληρώνοντας ότι η πλατφόρμα συνεργάζεται «στενά με το Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά (NCMEC) και υποστηρίζει τις προσπάθειες των Αρχών για τη δίωξη αυτών των ειδεχθών εγκλημάτων».
Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι οι χρήστες μπορούν να επιστρέψουν στις πλατφόρμες σε λίγες μέρες με έναν νέο λογαριασμό.
Εν τω μεταξύ, το Telegram δήλωσε: «Όλα τα κανάλια ελέγχονται και μέχρι στιγμής το 2025 έχουν απαγορευτεί περισσότερα από 565.000 γκρουπ και κανάλια που σχετίζονται με τη διάδοση CSAM».
«Η κακοποίηση που βίωσα διαμοιράζεται, διακινείται και πωλείται στην εφαρμογή που σας ανήκει. Αν θα ενεργούσατε χωρίς δισταγμό για να προστατεύσετε τα δικά σας παιδιά, σας παρακαλώ να κάνετε το ίδιο και για εμάς. Η ώρα να δράσετε είναι τώρα», κατέληξε η Ζόρα απευθυνόμενη στον Έλον Μασκ.
