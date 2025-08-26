Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Γαλλία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε λίμνη ενώ προσπαθούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει φωτιά - Δείτε βίντεο
Γαλλία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε λίμνη ενώ προσπαθούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει φωτιά - Δείτε βίντεο
Οι επιβάτες του ελικοπτέρου είναι ζωντανοί και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (24/8) στο Rosporden της Γαλλίας, όταν ένα ελικόπτερο την ώρα που επιχειρούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει μία φωτιά, συνετρίβη σε λίμνη.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες, το οποίο δείχνει τη στιγμή που το ελικόπτερο πλησιάζει για ανεφοδιασμό και ξαφνικά χάνει ύψος, καταλήγοντας μέσα στη λίμνη. Οι επιβάτες του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλλά είναι ζωντανοί.
Δείτε βίντεο:
Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες, το οποίο δείχνει τη στιγμή που το ελικόπτερο πλησιάζει για ανεφοδιασμό και ξαφνικά χάνει ύψος, καταλήγοντας μέσα στη λίμνη. Οι επιβάτες του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλλά είναι ζωντανοί.
Δείτε βίντεο:
Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα