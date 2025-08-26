Γαλλία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε λίμνη ενώ προσπαθούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει φωτιά - Δείτε βίντεο
Γαλλία Ελικόπτερο Φωτιά Λίμνη

Γαλλία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε λίμνη ενώ προσπαθούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει φωτιά - Δείτε βίντεο

Οι επιβάτες του ελικοπτέρου είναι ζωντανοί και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Γαλλία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε λίμνη ενώ προσπαθούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει φωτιά - Δείτε βίντεο
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (24/8) στο Rosporden της Γαλλίας, όταν ένα ελικόπτερο την ώρα που επιχειρούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει μία φωτιά, συνετρίβη σε λίμνη.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες, το οποίο δείχνει τη στιγμή που το ελικόπτερο πλησιάζει για ανεφοδιασμό και ξαφνικά χάνει ύψος, καταλήγοντας μέσα στη λίμνη. Οι επιβάτες του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλλά είναι ζωντανοί.

Δείτε βίντεο:



Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

