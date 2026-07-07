Δείτε βίντεο: Κούρσα... θανάτου στο φεστιβάλ Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα, εξαγριωμένοι ταύροι κυνηγούν πλήθος

Τουλάχιστον πέντε είναι οι τραυματίες, μετά την πρώτη ημέρα του διάσημου φεστιβάλ Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα της Ισπανίας, όπου οι συμμετέχοντες ρισκάρουν τη ζωή τους τρέχοντας μπροστά από ταύρους μέσα στα στενά της παλιάς πόλης





Οι γιατροί ανακοίνωσαν τον πρώτο απολογισμό των τραυματιών περίπου 20 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του παραδοσιακού «encierro», κατά το οποίο έξι ταύροι μάχης, συνοδευόμενοι από έξι ήρεμα βόδια που τους καθοδηγούν, διέσχισαν τη διαδρομή περίπου 850 μέτρων μέχρι την αρένα.







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The first San Fermin 2026 bull run takes place in Pamplona as runners race six bulls through the streets during the famous 'encierro'. pic.twitter.com/bizNEClWMl — NoComment (@nocomment) July 7, 2026





Ένα ακόμη άτομο που τραυματίστηκε μέσα στην αρένα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ σύμφωνα με νεότερες αναφορές υπήρξε και πέμπτος τραυματίας που χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, χωρίς όμως να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.



Πάντως, οι Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από κέρατα ταύρων.



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Η πρώτη από τις οκτώ διαδρομές του Σαν Φερμίν Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε επίσημα το μεσημέρι της Δευτέρας με την παραδοσιακή τελετή έναρξης Chupinazo, κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι ντυμένοι στα λευκά, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαντήλια στον λαιμό, κατέκλυσαν τους δρόμους της Παμπλόνα γιορτάζοντας με κρασί και σαγκρία.



Η πρώτη κούρσα των ταύρων ξεκίνησε στις 8 το πρωί και διήρκεσε 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, μέχρι οι ταύροι να οδηγηθούν στα ειδικά σημεία περιορισμού μετά την άφιξή τους στην αρένα.



Τα ζώα προέρχονταν από την επαρχία Κάδιθ της νοτιοδυτικής Ισπανίας.



Η παράδοση που έκανε γνωστή ο Χέμινγουεϊ Το φεστιβάλ Σαν Φερμίν, που ολοκληρώνεται στις 14 Ιουλίου, έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από το μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά» (The Sun Also Rises), το οποίο κυκλοφόρησε το 1926.



Τουλάχιστον πέντε είναι οι τραυματίες, μετά την πρώτη ημέρα του διάσημου φεστιβάλ Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα της Ισπανίας, όπου οι συμμετέχοντες ρισκάρουν τη ζωή τους τρέχοντας μπροστά από ταύρους μέσα στα στενά της παλιάς πόλης.Οι γιατροί ανακοίνωσαν τον πρώτο απολογισμό των τραυματιών περίπου 20 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του παραδοσιακού «encierro», κατά το οποίο έξι ταύροι μάχης, συνοδευόμενοι από έξι ήρεμα βόδια που τους καθοδηγούν, διέσχισαν τη διαδρομή περίπου 850 μέτρων μέχρι την αρένα.Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρεις άνδρες: ένας 61χρονος Αμερικανός και δύο Ισπανοί ηλικίας 20 και 34 ετών.Ο Αμερικανός υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι, ωστόσο οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου διευκρίνισαν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Ο 20χρονος από τη Σεγκόβια τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ ο 34χρονος από την επαρχία Βισκάια στη Χώρα των Βάσκων υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο.Ένα ακόμη άτομο που τραυματίστηκε μέσα στην αρένα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ σύμφωνα με νεότερες αναφορές υπήρξε και πέμπτος τραυματίας που χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, χωρίς όμως να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.Πάντως, οι Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από κέρατα ταύρων.Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε επίσημα το μεσημέρι της Δευτέρας με την παραδοσιακή τελετή έναρξης Chupinazo, κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι ντυμένοι στα λευκά, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαντήλια στον λαιμό, κατέκλυσαν τους δρόμους της Παμπλόνα γιορτάζοντας με κρασί και σαγκρία.Η πρώτη κούρσα των ταύρων ξεκίνησε στις 8 το πρωί και διήρκεσε 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, μέχρι οι ταύροι να οδηγηθούν στα ειδικά σημεία περιορισμού μετά την άφιξή τους στην αρένα.Τα ζώα προέρχονταν από την επαρχία Κάδιθ της νοτιοδυτικής Ισπανίας.Το φεστιβάλ Σαν Φερμίν, που ολοκληρώνεται στις 14 Ιουλίου, έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από το μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά» (The Sun Also Rises), το οποίο κυκλοφόρησε το 1926.

Από το 1910, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των περιστατικών, 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στα τρεξίματα των ταύρων.



Το τελευταίο θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε το 2009, όταν ο 27χρονος Ντανιέλ Χιμένο από τη Μαδρίτη τραυματίστηκε θανάσιμα στον λαιμό από έναν ταύρο με το όνομα Καπουτσίνο.



Κάθε χρόνο ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και αρκετοί ξένοι επισκέπτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί, Βρετανοί, Ιρλανδοί και Αυστραλοί, που ταξιδεύουν στην Παμπλόνα για να συμμετάσχουν σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες παραδόσεις της Ισπανίας.