Οι ΗΠΑ οδηγούν τις διαπραγματεύσεις στην αποτυχία, λέει σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Οι ΗΠΑ οδηγούν τις διαπραγματεύσεις στην αποτυχία, λέει σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι προσπαθεί να δημιουργήσει εναλλακτική θαλάσσια δίοδο στα Στενά του Ορμούζ για τα πλοία τους
Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε αργά την Τρίτη ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική κρατική τηλεόραση.
Σύμφωνα με τον Ρεζαεΐ, οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίοδο στα Στενά του Ορμούζ για τα πλοία τους.
Λίγο νωρίτερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τις οικονομικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, ως απάντηση για τις «απολύτως απαράδεκτες» ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ορμούζ όπου τρία πλοία δέχτηκαν επίθεση το τελευταίο 24ωρο.
Ωστόσο, το Ιράν θεωρεί απαράδεκτες της κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχτηκε χθες Δευτέρα ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του εμιράτου στο Ορμούζ.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ χαρακτήρισε «αμφισβητήσιμες, αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας» και «απαράδεκτες» τις κατηγορίες του Κατάρ, το οποίο κάλεσε τον επιτετραμμένο της ιρανικής πρεσβείας στην Ντόχα για να διαμαρτυρηθεί.
Σύμφωνα με τον Ρεζαεΐ, οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίοδο στα Στενά του Ορμούζ για τα πλοία τους.
Λίγο νωρίτερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τις οικονομικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, ως απάντηση για τις «απολύτως απαράδεκτες» ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ορμούζ όπου τρία πλοία δέχτηκαν επίθεση το τελευταίο 24ωρο.
Ωστόσο, το Ιράν θεωρεί απαράδεκτες της κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχτηκε χθες Δευτέρα ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του εμιράτου στο Ορμούζ.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ χαρακτήρισε «αμφισβητήσιμες, αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας» και «απαράδεκτες» τις κατηγορίες του Κατάρ, το οποίο κάλεσε τον επιτετραμμένο της ιρανικής πρεσβείας στην Ντόχα για να διαμαρτυρηθεί.
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