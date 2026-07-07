Εργατικοί και Συντηρητικοί θα απέχουν από την αναπληρωματική εκλογή με τον Φάρατζ: Θα είναι αντίπαλός του ένας κωμικός με κράνος… σκουπιδοτενεκέ;
Εργατικοί και Συντηρητικοί θα απέχουν από την αναπληρωματική εκλογή με τον Φάρατζ: Θα είναι αντίπαλός του ένας κωμικός με κράνος… σκουπιδοτενεκέ;
«Τσίρκο» χαρακτηρίζουν τη διαδικασία οι Εργατικοί, να μην κατέβουν τα μεγάλα κόμματα ζητούν οι Φιλελεύθεροι - Και έτσι ανοίγει ο δρόμος για τον Count Binface...
Το Εργατικό Κόμμα ανακοίνωσε ότι δεν θα παρουσιάσει υποψήφιο στις αναπληρωματικές εκλογές του Κλάκτον όπου ο παραιτηθείς Νάιτζελ Φάρατζ θα διεκδικήσει ξανά την έδρα.
Εκπρόσωπος των Εργατικών δήλωσε την Τρίτη ότι «ο Νάιτζελ Φάρατζ έχει εμπλακεί σε σκάνδαλο διαφθοράς και προσπαθεί απεγνωσμένα να αλλάξει θέμα. Είναι αξιολύπητο και το Εργατικό Κόμμα δεν πρόκειται να το ανεχτεί. Η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή [των Εργατικών] αποφάσισε να μην παρουσιάσει υποψήφιο σε αυτό το τσίρκο».
Το κόμμα προσθέτει ότι θα παραμείνει επικεντρωμένο στην εργαστεί υπέρ των εργαζομένων και να λογοδοτήσει το κόμμα του Φάρατζ, το Reform. Τονίζει ακόμη ότι «ο Φάρατζ πρέπει να αφήσει την κοινοβουλευτική έρευνα για τα οικονομικά του να ακολουθήσει την πορεία της και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες».
Είχε προηγηθεί η δήλωση της ηγέτιδας των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, ότι ούτε αυτοί θα συμμετάσχουν στις αναπληρωματικές εκλογές, ενώ και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κάλεσαν όλα τα μεγάλα κόμματα να τις μποϊκοτάρουν.
Όπως έχουν τα πράγματα, αναφέρει το Sky News, ο μόνος που έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα κόντρα στον Φάρατζ είναι ο Κόμης Μπινφέις (Count Binface).
Πρόκειται για τον κωμικό Τζόναθαν Χάρβεϊ που κατεβαίνει συχνά σε αναμετρήσεις για τη Βουλή αλλά και σε δημοτικές εκλογές ως «ανεξάρτητος μαχητής του Διαστήματος» που φορά ένα κράνος με τη μορφή σκουπιδοτενεκέ.
Ο Φάρατζ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή του Κλάκτον και θα θέσει υποψηφιότητα στις αναπληρωματικές εκλογές, τις οποίες χαρακτήρισε ως «λαός εναντίον του κατεστημένου».
Εν τω μεταξύ, διεξάγεται έρευνα της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας σχετικά με το αν παραβίασε τους κανόνες, καθώς δεν δήλωσε «δώρο» ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο Κρίστοφερ Χάρμπορν το έτος πριν από τις γενικές εκλογές του 2024.
Έχει επίσης κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με παροχές σε είδος που του δόθηκαν από τον καταδικασμένο εγκληματία Τζορτζ Κότρελ, οι οποίες επίσης δεν δηλώθηκαν στο κοινοβούλιο.
Εκπρόσωπος των Εργατικών δήλωσε την Τρίτη ότι «ο Νάιτζελ Φάρατζ έχει εμπλακεί σε σκάνδαλο διαφθοράς και προσπαθεί απεγνωσμένα να αλλάξει θέμα. Είναι αξιολύπητο και το Εργατικό Κόμμα δεν πρόκειται να το ανεχτεί. Η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή [των Εργατικών] αποφάσισε να μην παρουσιάσει υποψήφιο σε αυτό το τσίρκο».
Το κόμμα προσθέτει ότι θα παραμείνει επικεντρωμένο στην εργαστεί υπέρ των εργαζομένων και να λογοδοτήσει το κόμμα του Φάρατζ, το Reform. Τονίζει ακόμη ότι «ο Φάρατζ πρέπει να αφήσει την κοινοβουλευτική έρευνα για τα οικονομικά του να ακολουθήσει την πορεία της και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες».
Είχε προηγηθεί η δήλωση της ηγέτιδας των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, ότι ούτε αυτοί θα συμμετάσχουν στις αναπληρωματικές εκλογές, ενώ και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κάλεσαν όλα τα μεγάλα κόμματα να τις μποϊκοτάρουν.
Όπως έχουν τα πράγματα, αναφέρει το Sky News, ο μόνος που έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα κόντρα στον Φάρατζ είναι ο Κόμης Μπινφέις (Count Binface).
Πρόκειται για τον κωμικό Τζόναθαν Χάρβεϊ που κατεβαίνει συχνά σε αναμετρήσεις για τη Βουλή αλλά και σε δημοτικές εκλογές ως «ανεξάρτητος μαχητής του Διαστήματος» που φορά ένα κράνος με τη μορφή σκουπιδοτενεκέ.
Ο Φάρατζ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή του Κλάκτον και θα θέσει υποψηφιότητα στις αναπληρωματικές εκλογές, τις οποίες χαρακτήρισε ως «λαός εναντίον του κατεστημένου».
Εν τω μεταξύ, διεξάγεται έρευνα της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας σχετικά με το αν παραβίασε τους κανόνες, καθώς δεν δήλωσε «δώρο» ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο Κρίστοφερ Χάρμπορν το έτος πριν από τις γενικές εκλογές του 2024.
Έχει επίσης κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με παροχές σε είδος που του δόθηκαν από τον καταδικασμένο εγκληματία Τζορτζ Κότρελ, οι οποίες επίσης δεν δηλώθηκαν στο κοινοβούλιο.
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