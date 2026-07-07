Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του ακροδεξιού κόμματος του Ερίκ Ζεμούρ: Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία μετά από σειρά αναρτήσεων και δηλώσεων μελών της ESN, μεταξύ αυτών ήταν ένα δελτίο τύπου που εξομοίωνε την ομοφυλοφιλία με την παιδεραστία