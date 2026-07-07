«Υποκινεί σε πραξικόπημα» λέει ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας για τον προκάτοχό του, «οι Ένοπλες Δυνάμεις να προστατεύσουν τη Δημοκρατία»

Η παράδοση της εξουσίας, που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Αυγούστου, εκτυλίσσεται σε τεταμένο κλίμα - Ο Πέτρο αρνείται να αναγνωρίσει τα εκλογικά αποτελέσματα και ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά