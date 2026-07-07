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Απίθανο βίντεο: Οδηγός στη Βραζιλία σέρνει... από την ουρά πούμα που διέκοψε την κυκλοφορία!
Απίθανο βίντεο: Οδηγός στη Βραζιλία σέρνει... από την ουρά πούμα που διέκοψε την κυκλοφορία!
Ένα άγριο πούμα καταγράφηκε σε βίντεο να σύρεται από την ουρά σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Πιρασικάμπα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο στη Βραζιλία
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε αυτοκινητόδρομο της Βραζιλίας, όταν ένας μοτοσικλετιστής εθεάθη να τραβά από την ουρά ένα ζωντανό πούμα, προσπαθώντας να το απομακρύνει από τον δρόμο. Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ οι αρχές αναζητούν το ζώο για να διαπιστώσουν την κατάστασή του.
Συγκεκριμένα, ένα άγριο πούμα καταγράφηκε σε βίντεο να σύρεται από την ουρά σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Πιρασικάμπα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.
Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από την EPTV, συνεργαζόμενο δίκτυο της TV Globo.
Δείτε βίντεο
Στις εικόνες φαίνεται ένας οδηγός να πιάνει το άγριο ζώο από την ουρά και να το τραβά, προκειμένου να το μεταφέρει στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου και να το απομακρύνει από την κυκλοφορία.
Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι το πούμα είχε διασωθεί, ωστόσο αργότερα διευκρινίστηκε πως το ζώο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.
Η Περιβαλλοντική Αστυνομία της Βραζιλίας επιβεβαίωσε ότι ειδοποιήθηκε από κτηνίατρο της Σχολής της Αμερικάνα (FAM), προκειμένου να συνδράμει την ομάδα του Ινστιτούτου Chico Mendes για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (ICMBio) σε πιθανή επιχείρηση προσέγγισης και διαχείρισης του ζώου.
Η εταιρεία Via Colinas, που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν συνεργεία μετά την αναφορά για το περιστατικό.
Ωστόσο, όταν οι ομάδες έφτασαν στο σημείο που είχε υποδειχθεί, το πούμα δεν βρισκόταν πλέον εκεί.
Οι δημοτικές αρχές της Πιρασικάμπα ανέφεραν ότι συνεχίζουν τις προσπάθειες για να εντοπίσουν το ζώο και να διαπιστώσουν αν έχει τραυματιστεί.
Συγκεκριμένα, ένα άγριο πούμα καταγράφηκε σε βίντεο να σύρεται από την ουρά σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Πιρασικάμπα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.
Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από την EPTV, συνεργαζόμενο δίκτυο της TV Globo.
Δείτε βίντεο
Homem puxa onça viva pelo rabo no meio de rodovia no interior de SP https://t.co/gUylpp2tQ4 #g1 pic.twitter.com/IF09ZepE8N— g1 (@g1) July 7, 2026
Στις εικόνες φαίνεται ένας οδηγός να πιάνει το άγριο ζώο από την ουρά και να το τραβά, προκειμένου να το μεταφέρει στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου και να το απομακρύνει από την κυκλοφορία.
Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι το πούμα είχε διασωθεί, ωστόσο αργότερα διευκρινίστηκε πως το ζώο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.
Το ζώο εξαφανίστηκε πριν φτάσουν οι αρχές
Η Περιβαλλοντική Αστυνομία της Βραζιλίας επιβεβαίωσε ότι ειδοποιήθηκε από κτηνίατρο της Σχολής της Αμερικάνα (FAM), προκειμένου να συνδράμει την ομάδα του Ινστιτούτου Chico Mendes για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (ICMBio) σε πιθανή επιχείρηση προσέγγισης και διαχείρισης του ζώου.
Η εταιρεία Via Colinas, που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν συνεργεία μετά την αναφορά για το περιστατικό.
Ωστόσο, όταν οι ομάδες έφτασαν στο σημείο που είχε υποδειχθεί, το πούμα δεν βρισκόταν πλέον εκεί.
Οι δημοτικές αρχές της Πιρασικάμπα ανέφεραν ότι συνεχίζουν τις προσπάθειες για να εντοπίσουν το ζώο και να διαπιστώσουν αν έχει τραυματιστεί.
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